Od 26 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. (a w niektórych miejscach jeszcze dłużej) w naszej archidiecezji kolędowało na rzecz misji aż 5 tysięcy dzieci i młodzieży. Przygotowani przez rodziców, katechetów lub innych nauczycieli, albo przez opiekunów zakochanych w misjach, ubrani w stroje przypominające te, w jakich chodzi się w dalekich krajach, odwiedzali domy i mieszkania, by nieść światu Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa, kolędować oraz opowiadać o sytuacji dzieci w Sri Lance, które często zamiast uczyć się muszą pracować, by nie głodować. Co ważne, kolędnicy misyjni nie zawsze spotykali osoby wierzące i będące blisko Boga, a jednak przez tych, którzy z Kościołem nie mają wiele wspólnego, też często byli przyjmowani, bo kolędnicza akcja łączy i jednoczy, ponad wszelkimi podziałami.

Do udziału w Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych (zorganizowanym przez Wydział Misyjny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz siostry klawerianki) zapisało się ok. 1000 osób, ale ostatecznie przyjechało 900 dzieci i młodzieży ze swoimi opiekunami tworzących 33 grupy kolędnicze. Reprezentowały one 23 parafie spoza Krakowa, 8 parafii z Krakowa, a także dwie wspólnoty spoza archidiecezji krakowskiej (z diecezji kieleckiej i archidiecezji częstochowskiej).

Od samego rana wszyscy brali udział w ciekawych zajęciach - grach, konkursach z nagrodami, śpiewie i spotkaniach z misjonarzami. Wielką atrakcją okazała się też zagroda z czterema alpakami - ustawiały się do nich długie kolejki, bo każde dziecko mogło pogłaskać zwierzaki i zrobić sobie z nimi zdjęcia. Alpaki zaś były tym faktem uradowane, bo uwielbiają być głaskane. W sanktuarium św. Jana Pawła II w sobotę 24 stycznia było więc bardzo kolorowo i radośnie!

Zagroda z alpakami była wielką atrakcją! Monika Łącka /Foto Gość

- Do kolędowania zaczęliśmy się przygotować z początkiem Adwentu. Kilkanaście dzieci utworzyło dwie grupy kolędnicze, a uroczyste posłanie mieliśmy w niedzielę Świętej Rodziny, w kaplicy św. Mikołaja z Tolentino w Prokocimiu Starym. Kolędowaliśmy, odwiedzając domy, przez dwie niedziele i zgodnie z naszą tradycją tych, do których nie mogliśmy dotrzeć, zaprosiliśmy na kolędowanie w kaplicy 4 stycznia, a w parafialnym kościele Matki Bożej Dobrej Rady, przy żywej szopce, 6 stycznia - opowiada Aneta Foryś, opiekunka grupy. Na rzecz dzieci ze Sri Lanki jej podopiecznym udało się zebrać 11 tys. 382 zł.

- Dlaczego kolędujemy? Bo uczestniczymy nie w byle jakim dziele, ale w papieskim i to jeszcze misyjnym. To papież wskazuje któremu krajowi pomagamy w danym roku. W tym roku z dumą pracowaliśmy dla papieża Leona, augustianina, a z tym zakonem jesteśmy związani poprzez kaplicę św. Mikołaja z Tolentino na Prokocimiu, która opiekują się augustianie - tłumaczy A. Foryś. Mówi też, że to akcja "dzieci dzieciom", bo to właśnie najmłodsi pomagają swoim rówieśnikom w potrzebie. - Podczas przygotowań poznajemy specyfikę danego kraju, jego kulturę, tradycję i problemy dnia codziennego. Cieszę się, że w akcje włączają się całe rodziny kolędników, bo prowadzenie akcji na taką skalę, jak my to robimy, wymaga dużej współpracy z rodzicami. I to jest piękne, wszak św. Augustyn powiedział: "Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy." My chcemy i możemy pomóc, dlatego kolędujemy misyjnie - przekonuje Aneta Foryś.

W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach dzieci i młodzież przez cały rok uczestniczą w różnych wydarzeniach dedykowanych misjom, a akcja kolędnicza i spotkanie na Białych Morzach są ukoronowaniem tej działalności. - Zbieramy zużytą biżuterię i organizujemy też wiele innych zbiórek dla misji. O misjach pamiętamy w czasie październikowego Różańca i w czasie nabożeństw majowych. Angażujemy się w pomoc Salwatoriańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu, z dziećmi komunijnymi odwiedzamy salezjańskie wioski świata i włączamy się w papieskie dzieła misyjne. Dzieci widzą, że to ma sens, i w to wszystko angażują się też rodzice. Z ich pomocą w tym roku mieliśmy ponad 40 kolędników misyjnych - mówi katecheta Jarosław Piekarz, a młodzież, która przyjechała z nim na Białe Morza przekonuje, że po prostu lubi pomagać, a pomaganie daje radość. - Misyjne ziarno zostało w nas zasiane i chcemy nieść je w świat - zapewniają kolędnicy z Racławic.

W parafii św. Jacka w Groniu-Leśnicy kolędowało w tym roku aż 97 osób, a na Białe Morza przyjechało 66 dzieci i młodzieży i 6 opiekunów pod wodzą Krystyny Gabik.- Przed laty zaczynaliśmy od jednej grupki, a później, z roku na rok, przybywało coraz więcej kolędników. Dzieci po prostu wiedzą, że ich rówieśnicy w różnych krajach świata nie mają nic, więc trzeba im pomóc - tłumaczy K. Gabik.

Z kolędnikami spotkali się też byli i obecni misjonarze, m.in. ks. Wojciech Kościelniak z Krakowa, który od lat pracuje w Tanzanii, oraz Kasia Jawor, która przez wiele lat pracowała w Peru, a teraz, będąc już w Polsce, nadal wspiera Peru, prowadząc różne misyjne projekty. - Często słyszę, że są w Polsce dzieci, które mają wszystko i dlatego już nie mają marzeń - to, czego potrzebują, dostają jakby na zawołanie. Natomiast dzieci w krajach misyjnych są pełne marzeń i chciałyby, aby ktoś pomógł im te marzenia realizować. Warto więc uczyć nasze polskiej dzieci wrażliwości na sytuację ich rówieśników i warto pokazywać, że ktoś morze marzyć o szkolnym mundurku - mówi Kasia i dodaje, że w Peru jest wielka bieda, a pandemia sprawiła, że poziom edukacji jeszcze bardziej się obniżył, ponieważ dzieci przez dwa lata były zamknięte w domach i nikt nie uczył ich czytać i pisać.

W spotkaniu uczestniczyli też obecni i byli misjonarze. Po środku Kasia Jawor z Myślenic, która wiele lat pracowała z Peru. Monika Łącka /Foto Gość

- Co roku dzięki kolędnikom na cele misyjne udaje się zebrać od 150 do 200 tys. zł, a ludzie są bardzo ofiarni i rozumieją, że trzeba pomagać, jeśli tylko ma się taką możliwość. Rozumieją również, że z archidiecezji krakowskiej pochodzi aż 114 misjonarzy, którzy obecnie pracują w najróżniejszych krajach świata, na wszystkich kontynentach i że oni naprawdę potrzebują naszego wsparcia. Najdłużej zaś w Tanzanii pracuje ks. Wojtek Kościelniak, który jest tam już 36 lat - zaznacza s. Bożena Najbar z Wydziału Misyjnego, która od lat jest "sercem i mózgiem" archidiecezjalnych kolędniczych spotkań.

