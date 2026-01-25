Kard. Grzegorz Ryś: Nie możemy pozostać obojętni!

Kard. Grzegorz Ryś w liście do wiernych archidiecezji krakowskiej, który jest dziś odczytywany w ramach ogłoszeń podczas Mszy św. we wszystkich kościołach, przyznaje, że w sobotę nad ranem dostał on wiadomość od arcybiskupa kijowsko-halickiego. Abp Światosław Szewczuk napisał, że z piątku na sobotę (z 23 na 24 stycznia) mieszkańcy Kijowa, w którym jest teraz minus 10 stopni, przeżyli kolejną piekielną noc. Podczas rosyjskiego ataku najbardziej ucierpiał Lewy Brzeg, a walka o życie, ciepło i światło trwa. Wiadomości towarzyszyła grafika przedstawiająca setki pocisków wystrzelonych w stronę Kijowa.

"W odpowiedzi wysłałem - myślę, że to oczywiste - pytanie: jak możemy pomóc? Arcybiskup odpowiedział: Poszukujemy generatorów dużej mocy oraz mobilnych stacji cieplnych (kotłowni mobilnych) do autonomicznego oświetlenia i ogrzewania tych obszarów Kijowa, gdzie ludzie marzną od niskich temperatur" - przyznaje kard. Grzegorz Ryś i stanowczo stwierdza, że mieszkańcy archidiecezji krakowskiej nie mogą pozostać obojętni na to cierpienie.

"Dlatego zarządzam, aby w całej archidiecezji cała składka z niedzieli 1 lutego została przeznaczona na pomoc dla Kijowa. Wiem, tydzień wcześniej jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą hojnie wspieracie. Mimo to mam odwagę prosić Was o równie wielką wspaniałomyślność i hojność. Tu chodzi o życie! A sprzęt, o który jesteśmy proszeni, nie jest tani. Ofiary można przekazywać wprost na konto Caritas z dopiskiem: KIJÓW. Pierwszy generator ufunduję osobiście. Proszę Was o działanie szybkie. W następną niedzielę (8 lutego) poinformujemy Was o wysokości zbiórki i o tym, co udało się nam kupić" - podkreśla metropolita.

Ofiary należy wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków(PLN); nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001.