Wszystkich uczestników koncertu powitał salwatorianin ks. Maciej Chwarścianek, proboszcz parafii na Antałówce, a także przedstawiciel Urzędu Miasta w Zakopanem. - Ten piękny czas kolędowania dobiega końca. Mam nadzieję, że za rok festiwal także zagości w naszej parafii, a koncert będzie się już mógł odbyć w naszym nowym kościele - dodał ks. Maciej.

Muzykanci zagrali znane polskie kolędy, ale także te lubiane na Podhalu. - Rodzinne góralskie kolędowanie jest głęboko zakorzenione w tradycji Podhala, łącząc w sobie religijną duchowość z radością i lokalnym folklorem - mówili muzykanci, którzy nie tylko zaśpiewali, ale i zagrali na gęślach, basach podhalańskich, piscołkach i złóbcokach.

Członkowie zespołu mogą pochwalić się wszechstronnym wykształceniem muzycznym, ale także wielopokoleniową tradycją sięgającą XIX wieku. W rodzinie Lassaków prapradziadek Szymon Lassak z Zębu grał na basach, był cieślą, w 1904 r. budował zabytkową Kaplicę w Jaszczurówce wg projektu Stanisława Witkiewicza. Jeden z jego synów, Franciszek Lassak "Helios” z Zakopanego - wybitny prymista i cieśla - przekazał swoje umiejętności synom i wnukom - Tomaszowi, Januszowi, Stanisławowi.

W rodzinie Maciatów muzykant i prymista Józef Maciata z Białego Dunajca nauczył grać swoje dzieci (Halina Maciata-Lassak, Stanisław Maciata, Janina Lassak z domu Maciata, Anna Maciata). Obecnie prymistką w rodzinie jest Katarzyna Lassak, znakomita, wykształcona akademicko skrzypaczka, która porusza się w świecie muzyki klasycznej i tradycyjnej z autentycznością i głębią, czemu dała wyraz na ostatnim albumie "Korzenie i inspiracje”.

Festiwal, obejmujący okres od Wigilii Bożego Narodzenia po święto Matki Bożej Gromnicznej prezentuje bogactwo polskiej i podhalańskiej kultury muzycznej. To czas wspólnego kolędowania i możliwość doświadczenia świątecznej atmosfery i góralskiej tradycji w zimowej scenerii Zakopanego.

Koncerty odbywają m.in. w zakopiańskich świątyniach i "Księżówce”. To właśnie tam zaplanowano na 2 lutego ostatni akcent festiwalowy. Po Mszy św. o godz. 16.30 usłyszymy "Kolędy dla nadziei”. Zaś 31 stycznia po Mszy św. o godz. 18 w kościele oo. jezuitów "Na Górce” wystąpi Hanka Rybka z zespołem. Festiwalowi patronuje "Gość Niedzielny".