Agregaty prądotwórcze wyruszyły już z Krakowa do Kijowa

Chociaż kard. Grzegorz Ryś w swoim liście do wiernych zapowiedział, że cała składka z najbliższej niedzieli 1 lutego zostanie przeznaczona na pomoc dla Kijowa, to już kilka dni wcześniej, w środę 28 stycznia w stronę stolicy Ukrainy wyruszył konwój wiozący 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic. Z kolei dziś rano, czyli w czwartek 29 stycznia, wyjechał kolejny konwój, który do Kijowa oraz okolicznych miejscowości (Białej Cerkwi i Bojarki) wiezie 6 ton żywności (kasza, konserwy, cukier, makarony, zupy w proszku) oraz 10 agregatów prądotwórczych i 20 nagrzewnic.

- Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów - mówi ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Razem z nim do Ukrainy jadą ks. Gracjan Hebda, prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, oraz dwaj bracia albertyni

- W piątek o 10.00 jestem umówiony w Kijowie na spotkanie z o. Jarosławem, odpowiedzialnym za organizację pomocy dla mieszkańców z ramienia arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka, a na poniedziałek planujemy już następny transport - dodaje dyrektor krakowskiej Caritas.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk skierował do metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia list, w którym dziękuje za błyskawiczną reakcję na apele i za gest solidarności z mieszkańcami Kijowa.

"W tych dniach, gdy Kijów i całą Ukrainę bohatersko broniącą własnej suwerenności, w środku mroźnej zimy pozbawiono ogrzewania i światła w wyniku ostrzałów setek dronów i rakiet, skierowanych przeciwko cywilnym mieszkańcom, pragnę serdecznie podziękować za solidarność i wsparcie w tym dramatycznym momencie. Apel Eminencji do wiernych Archidiecezji Krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei (por. Ef 4,4), budząc falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata. W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" - napisał.

Arcybiskup podziękował też kardynałowi za wrażliwość i zachętę do konkretnej pomocy, którą skierował do wiernych Kościoła Krakowskiego. "Niech Pan obficie błogosławi Eminencji i całej Archidiecezji Krakowskiej oraz wszystkim zaangażowanych w ratowanie istnień ludzkich" - podkreślił abp. Swiatosław Szewczuk.

Ofiary na pomoc Ukrainie można składać poprzez stronę internetową Caritas Archidiecezji Krakowskiej lub przelewem na konto:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków(PLN)

nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

z dopiskiem: Kijów.