Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia, dziś (31 stycznia) o godz. 17.30 w 20 krajach świata do których dociera PKwP - w Boliwii, Chile, Chinach, Czadzie, Egipcie, Indiach, Iraku, Kazachstanie, Kamerunie, Libanie, Madagaskarze, Nigerii, Papui-Nowej Gwinei, RPA, Rosji, Sudanie, Syrii, Ukrainie, Zambii i w Ziemi Świętej (Betlejem), zostały odprawione Msze św. w intencji tego dzieła oraz w intencji wszystkich darczyńców (jest ich blisko 360 tys.).

W Polsce, oprócz krakowskiego biura, które działa od 2014 r., istnieją także biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Warszawie i we Wrocławiu, a 11 lutego zostanie otwarte biuro w Lublinie. Do końca 2026 r. powinno też ruszyć biuro w Poznaniu.

Przytulna atmosfera Pól Dialogu Cafe, które siedzibę mają u stóp Wawelu sprawia, że tę kawiarnię wybierają zarówno studenci, którzy przygotowują się tutaj do zajęć, jak i osoby, które przychodzą, by zdalnie pracować. Nie brakuje też gości, którzy, tak po prostu, odpoczywają w gronie rodziny czy przyjaciół. Ich wzrok przyciąga zaś napis w języku angielskim, znajdujący się na jednej ze ścian: "Jezus powiedział, że jeśli ktoś jest spragniony, pozwólcie mu przyjść do Niego, by się napił".

- Wieść niesie, że robimy tak pyszną kawę jak włoskie kawiarnie i najlepszą w mieście gorącą czekoladę. Warto przekonać się o tym osobiście - zaprasza pracujący tutaj Nikodem Bała i dodaje, że w kawiarni PKwP prawie każdego dnia można spotkać zagranicznych turystów, którzy chętnie nawiązują rozmowę i nie zamykają się na tematy dotyczące trudnej sytuacji chrześcijan. - Te informacje przekazujemy jednak w sposób nienachalny i cieszymy się, gdy rozmowa kończy się zakupem choćby małej pamiątki pochodzącej z Ziemi Świętej - uśmiecha się N. Bała. W Polach Dialogu Cafe odbywają się też różne tematyczne wydarzenia - już we wtorek, 3 lutego, odbędą się tutaj Pola Chwały, czyli cykliczny wieczór uwielbienia. Podczas tego wydarzenia nigdy nie brakuje modlitwy w łączności z prześladowanymi chrześcijanami, a w każdą trzecią środę miesiąca w sanktuarium św. Józefa przy ul. Poselskiej odprawiana jest Msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan. - Wiemy, że jest ona bezcennym darem dla nich i daje owoce. Np. trzy lata temu modliliśmy się za 9 chrześcijan porwanych w Kamerunie. Kilka dni po Mszy św. zostali oni uwolnieni, tak po prostu, nawet bez okupu - wzrusza się N. Bała.

Afryka jest miejscem, gdzie obecnie trwają największe prześladowania. W 2017 r. dżihadyści z Państwa Islamskiego zostali wyparci z terenu Iraku i Syrii, i przenieśli się właśnie na Czarny Ląd. Wielu z nich znalazło swoje miejsce w Nigerii i Burkina Faso. W efekcie tylko w Nigerii w ostatnich 15 latach ugrupowanie Boko Haram zamordowało ok. 50 tys. wyznawców Chrystusa. To oficjalne dane, a nieoficjalne liczby mogą być jeszcze bardziej przerażające. - W Wigilię 2023 r. islamscy bojownicy zaatakowali wiele chrześcijańskich wiosek, zabijając setki osób, a w Poniedziałek Wielkanocny 2024 r. zamordowali 10 chrześcijan, w tym ciężarną kobietę. Bardzo dotyka nas też historia Debory Samuel, której jedyną „winą” było to, iż napisała na studenckiej grupie na WhatsApp, by nie poruszać tam tematów związanych z religią, tylko z nauką. Następnego dnia została oskarżona o mowę nienawiści i ponad 200 osób zaatakowało ją, ukamieniowało, a jej ciało spalono - opowiada Konrad Ciempka, dyrektor krakowskiego biura PKwP. Rezolucja upamiętniająca Deborę w Parlamencie Europejskim została przyjęta dopiero wtedy, gdy w sprawie interweniowało PKwP. Podobny los spotkał młodego mieszkańca Pakistanu, który pracował i był lubiany. Pewnego dnia pokłócił się jednak z wyznawcą islamu i choć ostatecznie rozstali się w zgodzie, to następnego dnia na tego chłopaka napadło 100 osób i również został on ukamieniowany.

Takie historie Konrad i Nikodem opowiadają, odwiedzając parafie zarówno w naszej diecezji, jak i w całej Polsce, a szczególną wymowę mają ich spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. - Mówimy o danych zawartych w raportach PKwP dotyczących sytuacji chrześcijan, którzy w różnych zakątkach świata są dyskryminowani i prześladowani. Ogromne wrażenie robi na ludziach (zwłaszcza młodych) informacja, że rocznie aż 360 mln chrześcijan na całym świecie doświadcza dyskryminacji i prześladowań. To oznacza, że na świecie nie brakuje osób, które dla uczestnictwa w Eucharystii są gotowe ryzykować życie. To współcześni bohaterowie wiary, których krew jest zasiewem chrześcijaństwa - przekonuje dyrektor Pól Dialogu Cafe.

Co ważne, można tu także kupić piękne przedmioty wykonane m.in. z drewna oliwnego przez chrześcijan z Ziemi Świętej (niebawem pojawią się również mozaiki z Syrii), a dochód z ich sprzedaży jest konkretnym wsparciem dla rodzin objętych pomocą PKwP. - Pola Dialogu są wyjątkowe też dlatego, iż cały czas jesteśmy blisko ludzi, organizujemy mnóstwo wydarzeń, prowadzimy ciekawe kampanie (np. Mleko dla Aleppo, Chleb dla Syrii, Cedr dla Libanu), zapraszamy różnych gości, współpracujemy z mediami i zachęcamy do wspólnej modlitwy za prześladowanych - wylicza Konrad Ciempka,

Kupując przedmioty wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej, wspieramy ich w trudnej rzeczywistości. Monika Łącka /Foto Gość

Pracownicy Pól Dialogu chętnie przyjmą też kolejne zaproszenia do parafii (kontaktować się można, pisząc pod adres biuro.krakow@pkwp.org lub dzwoniąc pod numer 512 194 534). Warto także śledzić profil kawiarni na Facebooku.

O jubileuszu PKwP napiszemy również w drukowanym "Gościu Krakowskim" (nr 6 /2026 z datą na 8 lutego). O historii stowarzyszenia i jego działalności w Polsce, a także o konkretnych historiach prześladowanych chrześcijan opowie m.in. ks. Jan Żelazny, dyrektor polskiej sekcji PKwP, który tuż przed Bożym Narodzeniem gościł w Syrii. Jak mówi, największą nagrodę na pracę, którą wykonuje, są spotkania z tymi, którzy w imię Chrystusa są gotowi oddać życie, a więc są jego świadkami, a często także męczennikami XXI wieku.