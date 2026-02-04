Kraków. O polskiej Edycie Stein

W trakcie sympozjum zostaną przedstawione rozmaite aspekty historii zakonu, założonego przez bł. Gwidona z Montpellier. Będzie m.in. mowa o polskich duchaczkach z XX wieku: czcigodnej służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb (1899-1986), Redempcie Śledzińskiej (1921-1978) i Klarze Antosiewicz (1928-2018).

Zmarła 40 lat temu (18 stycznia 1986 r.) s. Kalb jest kandydatką na ołtarze. Wiosną 2001 r. kard. Franciszek Macharski otworzył w Krakowie jej proces beatyfikacyjny, zaś 14 grudnia 2015 r. papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. Cud uzyskany za jej przyczyną otworzy drogę do kultu publicznego tej duchaczki.

Była konwertytką z judaizmu, związana z Krakowem. Tu w 1927 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przy ul. Szpitalnej, przyjmując imię Emanuela. W zgromadzeniu, które od 800 lat prowadzi w Krakowie posługę dla chorych i działalność edukacyjną, pełniła odpowiedzialne funkcje. - Można ją nazwać polską Edytą Stein. Obydwie pochodziły z narodu wybranego i doszły do wiary w Chrystusa. Obie też przeżywały głębokie doświadczenia mistyczne - uważa ks. prof. Jan Machniak. - Swoje modlitwy i cierpienia (przez 40 lat zmagała się z postępującą głuchotą) ofiarowała m.in. za kapłanów oraz za swój naród, „oby poznał światło prawdy, którym jest Chrystus” - dodaje s. Immaculata Kraska, postulator w procesie beatyfikacyjnym, która podczas sympozjum będzie mówiła właśnie o swej współsiostrze.

Wystąpień w trakcie sympozjum, organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia oraz Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, będzie można wysłuchać w Auli Wielkiej tej uczelni (ul. Kopernika 26) 6 lutego w godzinach od 8.30 do 17. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu, mogą się zarejestrować przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej kanoniczki.pl/sympozjum/. Na tej stronie jest dostępny również szczegółowy program wydarzenia. Udział w sympozjum jest bezpłatny, a duchowym podsumowaniem obrad będzie Msza św. odprawiona o godz. 18 w Kościele św. Krzyża.

Następnego dnia, czyli w sobotę 7 lutego o godz. 12, w II liturgiczne wspomnienie bł. Gwidona z Montpellier, w Kościele św. Tomasza Apostoła (ul. Szpitalna 12), zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczyć będzie abp Norbert Turini, arcybiskup Montpellier. Sympozjum patronuje m.in. "Gość Krakowski".