Bartek Gurgul ze Związku Podhalan w Kluszkowcach cieszy się, że zawody przebiegły sprawnie. - Na starcie pojawiło się ponad 120 zawodników. Odbyło się na szczęście bez żadnej kontuzji. Mieliśmy jak zawsze dobrą atmosferę, nie zabrakło też kibiców - cieszył się.

Start poprzedziła polowa Msza św., która odbyła się na stoku. Po Eucharystii jako pierwsi narty założyli najmłodsi uczestnicy zawodów. Łącznie było 6 grup wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Na bonifikatę czasową (3 sekundy) mogli liczyć zawodnicy startujący w strojach regionalnych, musieli mieć przynajmniej dwa elementy: portki, serdok, sweter góralski, kapelusz, spódnica, chusta. Oczywiście zawodnicy chętnie skorzystali z takiej propozycji.

Każdy zarejestrowany zawodnik otrzymał po swoim przejeździe talon na posiłek (kiełbasa z grilla, chleb ze smalcem, herbata).

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych (podajemy tylko te kat., w których wzięło udział min. 5 biegaczy) to: Anita Wolska, Andrzej Kaczmarczyk, Wojciech Malik, Adam Koczur, Mieczysław Kuziel, Dominik Nowczyk, Miłosz Bednarczyk, Sara Kolendowicz, Antosia Olszewska, Ewa Knurowska, Emilia Babik, Wojciech Gorlicki, Jan Bednarczyk, Kacper Duda.

Ostatnim punktem zawodów było oczywiście uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów.

Organizatorzy zawodów to: Związek Podhalan Oddział Kluszkowce, Ośrodek Narciarski Czorsztyn-Ski, Gmina Czorsztyn oraz Centrum Kultury Gminy Czorsztyn.