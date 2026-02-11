Pogrzeb Władysława Tyrańskiego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.40 Mszą św. w "starej" kaplicy cmentarnej przy ul. Reduta.

Władysław Tyrański urodził się 3 maja 1952 r. w Krakowie. W 1976 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (w 1986 r. z kolei stał się absolwentem psychologii). W 1976 r. został pracownikiem Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, gdzie pracował pod kierunkiem Władysława Masłowskiego w Pracowni Analiz Zawartości Prasy. Masłowski był jego mentorem, a później także kierownikiem w podziemnej działalności wydawniczej jako szef tygodnika "Mała Polska".

"W marcu 1990 roku zacząłem pracować w »Czasie Krakowskim« jako dziennikarz miejski. Była to druga krakowska gazeta »naziemna«, która mnie zatrudniła. Pierwszą był »Tygodnik Solidarność Małopolska« prowadzony przez Wojciecha Marchewczyka. Tak wyszedłem z podziemia, gdzie przez sześć lat (1983-89) co tydzień wydawałem wspólnie z Władysławem Masłowskim oraz Ewą Ryłko podziemne pismo »Mała Polska«" - wspominał W. Tyrański. Za działalność podziemną został w 2019 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżem Wolności i Solidarności.

Redagowanie "Małej Polski" było dobrą szkołą dziennikarstwa, która zaowocowała w trakcie pracy w "Czasie Krakowskim" w latach 1990-1991. - Władek brał udział w symbolicznym przejęciu na naszą drugą siedzibę redakcyjną lokalu przy Rynku Kleparskim 4, gdzie do tej pory mieściła się cenzura. Jako dziennikarz miejski stał się wzorem dociekliwości. Nie zadowalał się komunikatami oficjalnymi - wspomina Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, niegdyś dziennikarz "Czasu". Gdy w magistracie krakowskim wyrzucano go drzwiami, to "wchodził oknem". Był postrachem urzędników. Skarżyli się, że "pan Tyrański grzebie w biurkach". - Nie było to oczywiście prawdą. Prawdą było jednak to, że gdy Władek, czekając na urzędnika, zobaczył na biurku jakiś dokument, uznawał go za "informację publiczną" (choć tego pojęcia jeszcze wówczas nie używano) i wykorzystywał w swoich tekstach - mówi J. Szarek.

Jego teksty z okresu pracy w "Czasie" są zwierciadłem tego, co działo się wtedy w mieście. Miarą tego, jak są wartościowe źródłowo, wobec spalenia się archiwum miejskiego, jest fakt, że prof. Jacek Purchla, uczony, a wcześniej wiceprezydent Krakowa w czasach przełomu, wykorzystywał pełnymi garściami teksty W. Tyrańskiego w swojej świetnej książce "Kraków 1990. Na przełomie epok" (Kraków 2025), łączącej spojrzenie historyka z perspektywą pamiętnikarza. Zacytował go 55 razy!

Za swój "gwiezdny czas" uważał redagowanie "Małej Polski" i pisania w "Czasie Krakowskim". Potem zaś imał się jeszcze wielu zajęć. Był m.in. założycielem i redaktorem naczelnym Krakowskiego Tygodnika Miejskiego "Naprzeciw", założycielem i szefem Krakowskiej Agencji Informacyjnej, która wydała jego bardzo dziś cenny informacyjnie słownik biograficzny "Kto jest kim w Krakowie" (miał dwa wydania - 1998 i 2000). Paradoksem był fakt, że ów "pogromca" urzędników miejskich zakończył swoją działalność przedemerytalną jako... pracownik Urzędu Miasta Krakowa.

W ostatnich latach życia osiedlił się w podkrakowskiej Rybnej w gminie Czernichów. Także i tam jego niezależna rogata natura dawała o sobie znać. - Wydawał gazetę lokalną, startował w wyborach do Rady Gminy Czernichów. Przekonał się jednak, że działalność tego typu bywa tam trudniejsza niż w dużym mieście. Bo na terenach wiejskich jakże często nie liczy się, kto jaki program przedstawia, ale czy jest przysłowiowym "pniokiem", urodzonym w rodzinie zakorzenionej tam od pokoleń, "krzokiem", który mieszka tam wprawdzie już dosyć dawno, ale przyjechał "skądsiś" lub - tak, jak w przypadku Władka - "ptokiem", który osiedlił się niedawno, więc nie powinien "pchać się na afisz" - mówi J. Szarek.

Warto wspomnieć także, że W. Tyrański był przed kilkunastu laty pomysłodawcą i pierwszym prowadzącym spotkania w Krakowskim Klubie Wtorkowym, który działa do dziś. - Wymagający "Tyran" - jak go od nazwiska nazywaliśmy - a przy tym mistrz dla młodych dziennikarzy miejskich, ostatni "minister spraw publicznych", człowiek społeczny. Dziennikarz, dla którego już dawno zabrakło miejsca w mediach. Nie potrafił być "zaangażowany" i "tożsamościowy" - wspomina zmarłego kolegę Maciej Kwaśniewski, niegdyś dziennikarz "Czasu Krakowskiego", a potem m.in. redaktor naczelny "Dziennika Polskiego". - Rola Tyrańskiego w prasie konspiracyjnej zasługuje na szczególną uwagę. "Mała Polska" była głównie składnicą faktów i wielką kroniką świata. Z kolei jego książka "Kto jest kim w Krakowie" i książka prof. Purchli to właśnie przykład Władkowej faktologii. Podziwiałem go, wiedząc, że jego forma pracy już jest zaprzeszła, ale idea służenia faktom zawsze będzie punktem odniesienia dla pauperyzujących się intelektualnie ludzi mediów. W. Tyrański był ostatnim w XXI w. dziewiętnastowiecznym dziennikarzem - dodaje M. Kwaśniewski.