Tworzy ją już od 20 lat. - Pierwszy wiersz napisałam mając 12 lat i choć jego treści nie pamiętam, a oryginał przepadł, to wiem na pewno, iż był on o choince, ponieważ był to okres świąteczny - wspomina Magda Klimek.

Pisanie wierszy, na poważnie, zaczęła w 2006 roku, choć na początku były to bardziej "złote myśli". Z czasem wiersze stały się opowieścią o niej samej. O czym dokładnie? O emocjach, przeżyciach, a w pewnym stopniu można w nich też odnaleźć próbę opisania świata z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. Efektem tej twórczości był pierwszy wydany tomik. Teraz przyszedł czas na drugi. - Różnica między tymi tomikami polega na tym, iż w drugim niektórymi wierszami staram się pokazać jak bardzo ważny jest dla mnie drugi człowiek, aby nie brakło mi sił do pokonywania przeszkód. Nie mam tutaj na myśli tylko pomocy fizycznej - ona w tych wierszach jest na drugim planie. Chcę raczej pokazać, jak ważne są obecność, rozmowa i wsparcie, ale również zwrócić uwagę na fakt, że często trudno jest mi znaleźć takie osoby, choćby przez ograniczoną możliwość wyjścia z domu - tłumaczy Magda.

W wydaniu drugiego tomiku spory udział miał Kamil Syc, wolontariusz Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Klika" (działającego przy krakowskim klasztorze ojców dominikanów), który Magdę poznał dwa lata temu na jednym z obozów organizowanych przez "Klikę". Dziś jest jej menedżerem. - Obóz trwał dwa tygodnie. Był więc czas, żeby się poznać. Magda to bardzo wrażliwa, obdarzona niezwykłą głębią ducha osoba, z którą można rozmawiać na wszystkie tematy. W czasie obozu dowiedziałem się, że pisze wiersze, a nawet dostałem w prezencie tomik. Nie miałem wątpliwości, że jego zawartość zasługuje na kontynuację - wspomina Kamil i dodaje, że podpięta do respiratora Magda, aby się komunikować, posługuje się tabliczką z alfabetem i wskaźnikiem, dlatego minął jakiś czas, zanim nauczył się rozumieć jej sposób mówienia. Początkowo pomagała mu w tym jedna z wolontariuszek, która przyjechała pomagać Magdzie.

Jako że Kamil od czasu do czasu też przelewa swoje myśli na papier w formie wierszy, domyślił się, że Magda ma w szufladzie teksty, które jeszcze nie ujrzały świata dziennego. - Zacząłem ją więc namawiać do wydania drugiego tomiku. Obiecałem, że zajmę się procesem wydawniczym, a później organizacją wieczoru poetyckiego - mówi K. Syc. Słowa dotrzymał.

Gdy już dostał od Magdy maila z niepublikowanymi wierszami, zaczął się zastanawiać, jak zatytułować drugi tomik (pierwszy nosi tytuł "Dusza wierszem śpiewa"), ponieważ materiał pod względem treści był dużo bardziej poważny. - Udało się mi go nawet podzielić na trzy części: "Droga", "Okruchy łez miłości" i "Chcę Ci napisać". To, jaki wiersz znalazł się w danej części, zależało w dużej mierze od jego treści i od tonu, w jakim był pisany. Całości nadałem tytuł, który zaczerpnąłem z jednego z wierszy, czyli "Okruchy łez miłości". Dodałem jednak podtytuł: "Tryptyk o rzeczach istotnych" - zaznacza Kamil.

Gdy już wiedział, co chce wydać, potrzebował kogoś, kto podpowie jak to zrobić... Okazało się, że Opatrzność miała już na to plan. - Skontaktowała się ze mną Agnieszka Filipowicz, moja koleżanka z czasów duszpasterstwa akademickiego, prosząc o pomoc w ważnej dla niej sprawie. Zgodziłem się i zrozumiałem, że to właśnie ona może mi pomóc - uśmiecha się Kamil Syc. Kiedy opowiedział Agnieszce o Magdzie i o tomiku, padły zaskakujące słowa: "Magda, powiadasz? Niepełnosprawna poetka? A nie jest to czasem Magda Klimek?". Ku zaskoczeniu Kamila, to właśnie Agnieszka pomogła Magdzie wydać pierwszy tomik, dlatego teraz chętnie przyjęła propozycję, by dzieło kontynuować. Pewnie jeszcze nie wie, że Magda ma marzenie - chciałaby wydać także trzeci tomik.

Póki co, wieczór autorski Magdy, na który zapraszamy, odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 15 lutego, o godz. 17 w krakowskiej kawiarni MOCna (ul. Rzeczna 11a). Będzie to czas, by wsłuchać się w wiersze, ale też by kupić nowy tomik, bo każda złotówka ze sprzedaży zostanie przeznaczona na rehabilitację Magdy. Czemu to takie ważne? Ponieważ Magda przez całe życie mierzy się z okrutną chorobą, czyli miopatią wrodzoną. Nigdy nie chodziła. W dzieciństwie mogła samodzielnie siedzieć, ale później i to przestało być możliwe. Słabnące mięśnie, skrzywienie kręgosłupa oraz padaczka sprawiają, że choroba wciąż postępuje, a Magda nie kryje, że potrzebuje całodobowej opieki i w 99 proc. jest zależna od pomocy drugiej osoby. W walce o zachowanie ostatniego procenta sprawności niezbędna jest więc żmudna rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. - Sama mogę jedynie czytać, oglądnąć film i za pomocą myszki pisać na klawiaturze ekranowej na laptopie. I mysz i laptopa trzeba wymieniać z powodu nadmiernego zużycia - mówi 40-letnia dziś Magda Klimek.

Poważne pogorszenie jej stanu nastąpiło w 2015 r., gdy z powodu słabej saturacji w jej codzienności pojawiły się koncentrator tlenu oraz respirator. Używała go jednak tylko w ciągu dnia, za pomocą ustnika, a koncentratora w razie potrzeby, więc mogła mówić. Kolejne tąpnięcie to rok 2020 - to właśnie wtedy Magda przeszła zabieg tracheostomii i do respiratora została podpięta na stałe. W konsekwencji straciła głos. - Mam nadzieję, że uda się zdobyć tablet z programem MÓWIK, który ułatwi mi kontakt z innymi osobami gdy jestem poza domem. Wyjście na kilkugodzinną „wyprawę” jest możliwe, dlatego na spotkania z przyjaciółmi lubię się gdzieś umówić. Niestety, niezbyt często to się udaje - zamyśla się M. Klimek.

Z tego samego powodu Magda nie jest w stanie pracować, choć bardzo by chciała - przed laty skończyła studium policealne (psychologię z socjologią, ma dyplom instruktora terapii uzależnień) oraz studium Teologia Rodziny na UPJPII. Lubiła też podróżować - kiedyś, gdy już korzystała z respiratora, poleciała nawet z rodziną do Włoch. Obecnie na to już nie ma szans, ale co roku w wakacje jeździ na wspomniane już obozy organizowane przez "Klikę". Każdy taki wyjazd wymaga jednak logistyki, która zaczyna się od znalezienia dwóch dziewczyn (najlepiej w wieku od 20 do 30 lat) gotowych pojechać z Magdą, a wcześniej nauczyć się wszystkiego, co jest związane z zapewnieniem jej bezpieczeństwa. - To nie jest trudne, dlatego nie muszą to być wolontariuszki po kursach medycznych ani specjalnych przygotowaniach. Wystarczy serce, które chce pomagać. Gdyby ktoś był chętny, proszę o kontakt, np. poprzez Facebook. Bardzo mi na tym zależy - prosi Magda.

- Już dziś szukam chętnych wolontariuszek, które są gotowe pojechać ze mną na obóz "Kliki" - mówi Magda. Archiwum prywatne

Przed każdym wyjazdem zaprasza wolontariuszki do domu, aby zobaczyły, jak wszystko obsłużyć. Każda może przyjść tyle razy, ile tylko będzie chciała, aby poczuć się pewnie. - Tak naprawdę to tylko kilka prostych czynności. Pakowanie sprzętu medycznego też jest przemyślane z najdrobniejszymi szczegółami. Wszystko musi być dokładnie przeliczone, aby wszystkich jednorazowych części do respiratora starczyło na dwa tygodnie, co zajmuje całą jedną dużą walizkę, a druga walizka to tylko ubrania i przybory dnia codziennego - tłumaczy Magda.