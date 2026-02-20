Nic z tych rzeczy. To po pierwsze, najstarsze muzeum etnograficzne w Polsce, po drugie - nieograniczone terytorialnie, a obejmujące folklor i dziedzictwo wszystkich ziem polskich. Zażywny jegomość z dewizką na kamizelce, nauczyciel, inspektor szkolny i działacz społeczny Seweryn Udziela rozpoczął zbieranie eksponatów ludowej sztuki i rzemiosła użytkowego na długo przed powstaniem muzeum. Pierwsza ekspozycja, obejmująca głównie podarowane przez niego artefakty (kolekcja liczyła wówczas ok. 2 tys. obiektów), otwarta została w samo południe (jak to w Krakowie) w trzech niewielkich pomieszczeniach w oficynie (niezbyt reprezentacyjna lokalizacja) kamienicy przy ul. Studenckiej. Potem było już tylko lepiej, bo ostatecznie siedzibą Muzeum Etnograficznego był budynek na Wawelu, a teraz muzeum placówka kazimierski ratusz na pl. Wolnica i nieodległą kamienicę Dom Esterki przy Krakowskiej (tuż przed jubileuszem udało się odremontować "nieco nadszarpnięty" dach).

Nieokrągła liczba jubileuszowych lat dała pretekst do akcji "15 na 115. Ludzie, rzeczy, miejsca", w której przez cały jubileuszowy rok 19. dnia każdego miesiąca (oraz niekiedy pomiędzy tymi datami) będą się odbywały imprezy, spotkania i wystawy, prezentacje i warsztaty, a nawet spacery botaniczne i inscenizacje plenerowe.

Wesele to ważny punkt w każdej kulturze i cykl "Weselmy się!" będzie ciekawym punktem całorocznych obchodów, w którym zawierać się będą spotkania, koncerty, konferencje mające za przedmiot zwyczaje ślubne, a także nawiązania do krakowskiej tradycji związanej z najbardziej w Polsce znanym weselem Lucjana Rydla, opisanym przez Stanisława Wyspiańskiego. Z filmu nakręconego przez Andrzeja Wajdę muzeum zdobyło wiele eksponatów autentycznych i będących dziełem scenografów. Zostaną one pokazane na specjalnej wystawie.

Jednym z pierwszych eksponatów pokazanych na inauguracyjnej wystawie 115 lat temu jest drewniane krzesło z Brennej, które jest niejako symbolem pasji kolekcjonerskiej S. Udzieli. Takie lub podobne zydle będzie można sobie własnoręcznie zrobić w cyklu warsztatów "To się udziela!", które będą się odbywać w wybrany wtorek każdego miesiąca.

Program jest bogaty i interesujący, więc Muzeum Etnograficzne zaprasza na stronę internetową, gdzie możemy się zapoznać z wszelkimi szczegółami całorocznych obchodów. Na pewno warto wziąć w nich udział.