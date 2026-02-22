Stopień patriotyczny to czwarty, najwyższy stopień formacji i zobowiązania na rzecz wspólnoty i Kościoła w ramach formacji Rycerzy Kolumba. Po jego otrzymaniu można pełnić uroczystą asystę podczas ważnych wydarzeń kościelnych (tworząc korpus reprezentacyjny), jednak stopień patriotyczny nie jest jedynie zachętą do podjęcia nowej formy posługi we wspólnocie parafialnej.

- To jednocześnie wielka radość, ale i zaszczyt, i obowiązek. Ceremonia jest wezwaniem do wyjścia ze swoją służbą poza własny dom i najbliższe otoczenie. Cieszę się, że moje wysiłki zostały zauważone i odczuwam to jako siłę napędową do dalszych działań w dbaniu o dobro i piękno Polski oraz jej społeczeństwa - przyznał wyróżniony podczas pasowania w katedrze na Wawelu Piotr Wilk z Miechowa.

Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który - zwracając się do rycerzy - wskazał, że Polska potrzebuje ludzi troszczących się o jej dobro i przyszłość oraz zachowanie i umacnianie jej chrześcijańskich korzeni. - Nasz kraj potrzebuje uczciwych i pracowitych ludzi, wrażliwych na los bliźniego, spieszących bezinteresownie z pomocą biednym i mniej uprzywilejowanym. W hierarchii podstawowych zasad Rycerzy Kolumba, określających tożsamość tej organizacji i wspólnoty, patriotyzm wymieniany jest obok takich wartości, jak miłosierdzie, jedność oraz braterstwo - zauważył emerytowany metropolita krakowski.

Hierarcha dodał, że ważna jest również jedność, w której tkwi siła. - Wiedzą o tym Rycerze Kolumba, przekonani, że razem mogą zrobić znacznie więcej niż gdyby - zakładając całą dobrą wolę i chęć czynienia dobra - działali samotnie, w rozproszeniu. Jedności służy braterstwo jako następna wartość przeżywana przez Rycerzy Kolumba. Wiedzą oni, że mogą liczyć na siebie, że mogą wspierać się oraz solidarnie wspierać innych w konkretnej wspólnocie, parafii, środowisku. Rycerze wiedzą także, że sami, o własnych siłach niewiele mogą dokonać, stąd ich troska o pogłębianie życia wiary, więzi z Chrystusem dzięki modlitwie i Eucharystii - zauważył.

Kard. Dziwisz przypomniał, że obecnie światowa wspólnota Rycerzy Kolumba liczy ponad 2 mln osób w wielu krajach. - Dziś szczególnie dziękujemy Bogu za 20-letnią obecność i działalność Rycerzy Kolumba w Polsce, za to, co wnosicie w życie Kościoła i społeczeństwa - podkreślił i zachęcił, by polscy Rycerze Kolumba czerpali inspirację i umacniali się w patriotycznej postawie postacią św. Jana Pawła II. - Prośmy w tej Eucharystii, byśmy naszym życiem i służbą dawali świadectwo Ewangelii, byśmy przygotowywali Chrystusowi drogę do ludzkich serc i przemieniali nasz świat w bardziej ludzki i bardziej Boży - powiedział kard. Dziwisz. On również został wyróżniony nadaniem stopnia patriotycznego przez Rycerzy Kolumba.

Są oni największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Zakon założył bł. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Rycerze działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2,2 mln osób. W naszym kraju jest ich ponad 8 tys. w 215 radach na terenie 30 diecezji. W tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności w Polsce.