Autor wystawianych prac jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich malarzy, a jego twórczość uznaje się za jedno z najoryginalniejszych zjawisk we współczesnym malarstwie. - Jego obrazy nie podlegają zewnętrznym wpływom ani konwencjom, dzięki czemu możemy doświadczyć sztuki mocno zakorzenionej w osobistych doświadczeniach artysty, a jednocześnie wyróżniającej się unikatowym podejściem do pejzażu i syntezą malarską. Profesor zachwyca nie tylko swoim talentem artystycznym, ale również swoją osobowością, pełną pokoju, radości i życzliwości, w której daje się wyczuć głębię życia duchowego - podkreśla dyrektor muzeum i kurator wystawy ks. Jacek Kurzydło.

Temat przewodni ekspozycji zawiera się w słowach św. Pawła: "Przemija bowiem postać tego świata". - Zarówno dla osób wierzących, jak i poszukujących Boga wystawa może stanowić nie tylko wielkie przeżycie estetyczne, ale także zachęcające do refleksji, gdyż dotyka tematów i problemów, które bliskie są każdemu człowiekowi - cierpienia, przemijania, pragnienia piękna. Jej scenariusz oparty został na słowach Biblii oraz poezji K. Wojtyły mówiących o przemijaniu, z charakterystyczną dla chrześcijaństwa perspektywą nadziei objawioną w Jezusie Chrystusie - wskazuje ks. Kurzydło.

W ramach wystawy wyróżniono trzy sale. W pierwszej z nich skupiono się na przestrzeni raju - wyeksponowano obrazy, które ukazują piękno rzeki Bug w świetle ukazującym jej bogactwo i harmonię, ale jednocześnie także dzieła, które mają oznaczać grzech Adama i Ewy, powodujący dysharmonię stworzenia. Druga sala zaskakuje czerwonym kolorem ścian. Ma on odzwierciedlać atmosferę miłości, która w cierpieniu Chrystusa osiągnęła pełnię. Stąd też portrety w konwencji Jezusa Frasobliwego czy cierpiącego Zbawiciela.

Ostatnia z sal ma przynieść zwiedzającemu nadzieję, osadzając ją w realiach Apokalipsy św. Jana, gdzie pojawia się "niebo nowe i ziemia nowa". - Te dzieła zapraszają do głębszej refleksji nad życiem. Są zachętą do spojrzenia na siebie i otaczający nas świat w perspektywie wieczności. Wieczności, która nie ma być tylko podziwiana we wspaniałej wizji, ale ma stać się naszą rzeczywistością - tłumaczy dyrektor muzeum.

Dodaje, że prezentowana wystawa jest niczym podróż w czasie i przestrzeni. - A jak mówi popularne powiedzenie, każda podróż kształci. Ta, na którą zapraszam, nie tylko kształci, ale uważam, że ona kształtuje nasze człowieczeństwo - zachęca ks. Kurzydło. Wystawę można oglądać do 12 kwietnia, a więc do Niedzieli Miłosierdzia, ale warto wybrać się tam jak najszybciej, bo jest to dobra propozycja na przeżywanie Wielkiego Postu.

Stanisław Baj urodził się w 1953 r. w Dołhobrodach. To współczesny malarz i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego twórczość obejmuje dzieła przedstawiające krajobrazy, portrety i pejzaże, które zachwycają autentycznością i głębią emocjonalną. W swoich dziełach autor potrafi oddać nie tylko naturę, ale także duszę ludzi, których portretuje. Charakterystyczną cechą jego prac są liczne pejzaże inspirowane rzeką Bug.