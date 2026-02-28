Kraków. Synodalność pomaga w słuchaniu się nawzajem

Krakowski

Na kampusie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbywa się dziś druga część spotkania kard. Jeana-Claudea Hollericha, arcybiskupa Luksemburga, z kapłanami archidiecezji krakowskiej. Poprzedza zaplanowane na 14 marca otwarcie synodu diecezjalnego.

 
Konferencja hierarchy jest wprowadzeniem w tematykę synodalności i dotyczy roli oraz miejsca księdza w synodalnym Kościele. Kard. Hollerich jest relatorem Synodu Biskupów, a więc według kard. Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego, jest on najbardziej kompetentną (po papieżu) osobą, która może mówić o procesie synodalności, jaki przebiega przez cały Kościół. - To nie jest narzucanie jakichś opinii, ale słuchanie się nawzajem. (…) Polaryzacja widoczna jest na całym świecie. Synod pomaga rozbrajać te napięcia i wprowadzać harmonię. Księża, którzy słuchają wiernych, będą lepsi w swojej posłudze, jeśli będą ich słuchać dzięki synodalności - mówił 27 lutego do dziennikarzy kard. Hollerich przed pierwszą konferencją dla kapłanów archidiecezji krakowskiej. -  Ponieważ ten synod diecezjalny jest budowany od dołu do góry, to potrzebujemy mieć do niego przekonanych najpierw tych, którzy za parafię wprost odpowiadają, czyli księży - wspomniał obecny tam też kardynał Ryś, przedstawiając wagę spotkania z relatorem Synodu Biskupów.

Metropolita krakowski przypomniał wypowiedź zmarłego 39 lat temu ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Światło-Życie: "Kościół dokąd się nie zrealizuje w konkretnej braterskiej wspólnocie jest jeszcze w świecie nieobecny". Dodał, że spotkanie z kard. Hollerichem powinno przynieść odpowiedź na pytanie o wymiary, jakie powinna mieć ta "konkretna braterska wspólnota", o której wspominał ks. Blachnicki. - O co idzie w całym procesie synodalnym? Żeby Kościół stał się konkretną braterską wspólnotą - ludem Boga, gdzie każdy, ponieważ jest ochrzczony, odnajduje swoją część odpowiedzialności za innych, chce wchodzić z nimi w relacje, chce być razem, żebyśmy szli jedną drogą – syn-hodos - powiedział kard. Ryś.

