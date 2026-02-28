Ta "Droga Krzyżowa w słowie i muzyce" zrodziła się z potrzeby zatrzymania i uważnego słuchania. - Chcemy, aby improwizacja organowa nie była tylko tłem nabożeństwa, ale równorzędnym głosem. Czymś, co poprowadzi emocje tam, gdzie nie sięga już samo słowo. A organy w przestrzeni bazyliki potrafią stworzyć klimat odpowiadający poszczególnym przystankom, których rytm i treść wyznaczają kolejne elementy Męki Pańskiej - wyjaśniła Agnieszka Radwan-Stefańska z Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, która współorganizowała wydarzenie.

W ramach znanego wielkopostnego nabożeństwa połączono literaturę, interpretację i brzmienie organowe, które razem zbudowały niecodzienny przekaz najdonioślejszej historii w dziejach ludzkości. Misterium współtworzyli organista Marek Stefański, aktor Piotr Cyrwus oraz autor rozważań Jarosław Naliwajko SJ.

- Najmniejsza pomoc, najmniejsze dobro, pozostawia ślad, który nigdy nie zaniknie. Nawet jak upadniemy na lata. Zawsze widać te ślady oczami miłości. Bo to są delikatne dotknięcia miłości, czyli dłoni Boga. A to zaledwie pomoc bliźniemu - brzmiał fragment rozważań przy VI stacji Męki Pańskiej.

- Nie da się ukryć, że muzyka jest wyjątkowym dopełnieniem słowa. A zwłaszcza organowa, które rozbrzmiewa najpełniej w dobrej akustyce kościoła. Myślę, że takie nabożeństwo pozwala przeżyć cierpienia Chrystusa każdemu bardzo wyraźnie i emocjonalnie - przyznał Piotr Cyrwus. - To było bardzo poruszające przeżycie. Połączenie przejmującej muzyki z opisem Męki Pańskiej sprawia, że człowiek do szpiku kości uświadamia sobie jaką ofiarą poniósł za wierzących Jezus Chrystus - dodał z kolei pan Marek, który przybył na nabożeństwo z córką.

Organizatorem artystycznej odsłony Drogi Krzyżowej była Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, przy współpracy z bazyliką jezuitów w Krakowie, Radą Dzielnicy II Grzegórzki oraz Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5.