Muzeum papieskie zmienia swoje oblicze

To duży krok technologiczny, który wprowadzi placówkę w nowy standard jakości, dostępności i komfortu zwiedzania. - Sprzęt sprzed 12 lat jest wymieniany na nowoczesny, spełniający najwyższe standardy. Do tej pory muzeum korzystało głównie z projektorów lampowych, teraz będą to projektory laserowe, dzięki którym wyświetlane treści będą najwyższej jakości. Również ekrany prezentujące dodatkowe informacje, fotografie czy nagrania wymienimy na typowo dotykowe, co ułatwi nawigację i przeglądanie ich zawartości - informuje Anna Czajkowska-Sałapat, specjalistka ds. komunikacji i edukacji wadowickiego muzeum.

Prowadzone zmiany dotyczą też instalacji nowoczesnych monitorów oraz systemów odsłuchowych. W kilku przypadkach monitory zastąpią funkcjonujące teraz projekcje. Wymienione zostaną również urządzenia interaktywne, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających - multimedialny stół, globus i elektroniczny album fotograficzny.

Dla odwiedzających przygotowywana jest też nowa atrakcja. - Jednym z elementów modernizacji będzie ciekawe rozwiązanie multimedialne, wykorzystujące współczesne technologie wizualne, które pozwolą zwiedzającym doświadczyć spotkania z postacią Jana Pawła II w wyjątkowo sugestywnej formie. Szczegóły chcemy jednak na razie pozostawić jako niespodziankę - mówi A. Czajkowska-Sałapat.

Zwiedzający będą mogli także doświadczyć ulepszonych efektów wizualnych, w tym nowej jakości hologramów. - Każdy element modernizacji projektowany jest z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i dostępności. Tak, aby muzeum było miejscem jeszcze bardziej przyjaznym, czytelnym i otwartym dla wszystkich - podkreśla A. Czajkowska-Sałapat.

Choć zakres prac jest szeroki i obejmuje niemal całą warstwę technologiczną ekspozycji, zostały one zaplanowane w taki sposób, aby zachować ciągłość zwiedzania i dostępność wystawy. - Zwiedzający nie stracą żadnego elementu narracji - prace prowadzone będą etapami, z dbałością o dynamikę funkcjonowania ekspozycji oraz komfort odbiorców. To dla nas ważny moment rozwoju i kolejny krok w stronę muzeum przyszłości - podsumowuje A. Czajkowska-Sałapat.