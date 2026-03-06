Nagrodę ustanowił krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Jewish Community Centre w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, której przewodniczy każdorazowo urzędujący rektor UJ. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: za twórczość wspierającą ducha dialogu oraz za inicjatywy społeczne służące pojednaniu. - Nieprzypadkowo Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała przyznawana jest w Krakowie - mieście wielowiekowej koegzystencji dwóch narodów, polskiego - chrześcijańskiego i żydowskiego. Od jej ustanowienia w 2008 r. kapituła konkursowa wyróżnia osoby i podmioty zbiorowe zaangażowane w prace na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej - mówił podczas uroczystości zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska nie mogła odebrać nagrody osobiście, ponieważ przebywa w Stanach Zjednoczonych na pobycie studialnym, odtworzono więc nagrane przez nią podziękowania za docenienie jej wkładu w judaistykę polską. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzyła Zakład Kultury i Historii Żydów, którym przez lata kierowała. Współtworzyła także Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich oraz Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych. Od 2006 roku jest członkinią Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

Drugim laureatem został o. Paweł Mazanka, redemptorysta, filozof i kierownik Katedry Metafizyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który od lat podejmuje działania na rzecz upamiętnienia żydowskiej społeczności Szydłowa i okolic. Jego inicjatywy obejmują badania archiwalne i dokumentowanie losów dawnych mieszkańców oraz opiekę nad cmentarzami żydowskimi w okolicy. Inicjatywy ojca Mazanki spotkały się z zainteresowaniem ambasady Izraela w Warszawie, które zaowocowało dwukrotną wizytą zastępcy ambasadora Nadava Eshcara w Staszowie – w 2011 r. oraz w 2012 r., w związku z obchodami 70. rocznicy zagłady społeczności żydowskiej Staszowa.

Wśród wielu mówców wystąpił też z przesłaniem metropolita krakowski. - Są takie momenty, kiedy bardzo chcę wierzyć w takie przesłanie, które jest zapisane w Talmudzie, że w każdym pokoleniu jest trzydziestu sześciu sprawiedliwych, którzy po prostu czynią dobro. Zasadniczo świat ich nie zna i oni chyba też do końca nie są świadomi tego, co robią - mówił kard. Grzegorz Ryś. - Najważniejsze w tym podaniu jest to, że właśnie z racji na tych trzydziestu sześciu Pan Bóg się decyduje zachowywać świat w istnieniu. To co wszyscy zauważyliśmy w wypowiedziach pani profesor i ojca profesora, to właśnie takie poczucie: to niewiele, to tyle mogę zrobić. Niewiele. Ale właśnie od tego niewiele zależy los świata i mas ludzi - stwierdził hierarcha.