Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Ludźmierz. XXXI Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

Ludźmierz. XXXI Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

Jury weźmie pod uwagę wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań w nadesłanych wierszach autorów, którzy będą uczestniczyć w XXXI Konkursie Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2026 roku.

 
Konkurs od ponad 30 lat odbywa się w ludźmierskim sanktuarium. Jan Głąbiński /Foto Gość

Na konkurs zaprasza sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej i Oddział Związku Podhalan w Ludźmierzu. W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane i winny być napisane samodzielnie. Autor może przesłać maksymalnie dwa utwory.

Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a w przypadku młodzieży - wiek autora oraz telefon i adres rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać w osobnym załączniku. Do tego załącznika autor dodaje również oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 31 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”. Jeden autor używa jednego godła.

Wiersze mogę być przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ludźmierskiego oddziału Związku Podhalan: zp.ludzmierz@wp.pl - w temacie należy wpisać 31 KPR, plus trzy załączniki. Pierwszy załącznik - pierwszy wiersz podpisany godłem, Drugi załącznik - drugi wiersz podpisany godłem, trzeci załącznik - godło, imię i nazwisko oraz adres, telefon i oświadczenie. Wiersze, czyli załączniki 1 i 2, należy przesłać organizatorom Konkursu w pliku tekstowym otwartym do edycji. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą w jednej kategorii, w której jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2026 roku.

Po posiedzeniu jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, bez podania miejsca.

Wyniki konkursu będą ogłoszone przed pasterką maryjną tj. o godz. 23 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2026 roku. Wyróżnione utwory będą wykonane, a ich autorzy otrzymają dyplomy oraz Wybór wierszy XXXI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac w swoich publikacjach. Informacje pozyskane przez Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133 poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie. Każdy uczestnik XXXI KPR w terminie do 15 października 2026 roku, otrzyma pocztą nieodpłatny egzemplarz XXXI pokonkursowego wyboru wierszy - Ludźmierz 2026, niezależnie od tego czy jego utwory będą w nim zamieszczone, czy też nie.

« 1 »

jg

|

GOSC.PL

publikacja 07.03.2026 15:13

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 