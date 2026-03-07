Na konkurs zaprasza sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej i Oddział Związku Podhalan w Ludźmierzu. W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane i winny być napisane samodzielnie. Autor może przesłać maksymalnie dwa utwory.

Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a w przypadku młodzieży - wiek autora oraz telefon i adres rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać w osobnym załączniku. Do tego załącznika autor dodaje również oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 31 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”. Jeden autor używa jednego godła.

Wiersze mogę być przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ludźmierskiego oddziału Związku Podhalan: zp.ludzmierz@wp.pl - w temacie należy wpisać 31 KPR, plus trzy załączniki. Pierwszy załącznik - pierwszy wiersz podpisany godłem, Drugi załącznik - drugi wiersz podpisany godłem, trzeci załącznik - godło, imię i nazwisko oraz adres, telefon i oświadczenie. Wiersze, czyli załączniki 1 i 2, należy przesłać organizatorom Konkursu w pliku tekstowym otwartym do edycji. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą w jednej kategorii, w której jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2026 roku.

Po posiedzeniu jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, bez podania miejsca.

Wyniki konkursu będą ogłoszone przed pasterką maryjną tj. o godz. 23 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2026 roku. Wyróżnione utwory będą wykonane, a ich autorzy otrzymają dyplomy oraz Wybór wierszy XXXI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac w swoich publikacjach. Informacje pozyskane przez Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133 poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie. Każdy uczestnik XXXI KPR w terminie do 15 października 2026 roku, otrzyma pocztą nieodpłatny egzemplarz XXXI pokonkursowego wyboru wierszy - Ludźmierz 2026, niezależnie od tego czy jego utwory będą w nim zamieszczone, czy też nie.