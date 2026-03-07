Za życia piszącego te słowa jest to już piata albo szósta reforma ortografii. Wszystkie mają jedną cechę wspólną: są absolutnie zbędne. Są jednak ludzie, którzy z majstrowania przy tych konwencjach uczynili sobie sposób na życie i metodę, aby, jak pisał poeta: "zarobić ździebełko na bułeczkę i masełko".

Co dziwne, nie brakuje miłośników mowy ojczystej, którzy nie ustają w próbach udowodnienia sobie i innym, że potrafią pisać bezbłędnie. Z kolei każdy, kto chodził do jakiejkolwiek szkoły wie, że jak się belfer uprze, to uczeń dostanie jedynkę. Niewdzięczną rolę belfra wzięła więc po raz kolejny na siebie prof. UJ Mirosława Mycawka i jeszcze raz się udało! Zmagania z tekstem dyktanda (podanym z nienaganną dykcją przez profesor Ziutę Zajacównę ze szkoły teatralnej) zakończyła zwyciężczyni w kategorii dorosłych Zdzisława Gruzla z wynikiem 16 błędów, a wśród juniorów mistrzyni Nina Gacek zrobiła błędów 7. Gdyby rzecz się działa w szkole, poprawka z polskiego byłaby raczej murowana!

Ale też tekst naszpikowany był tzw. "mycawkizmami", zwanymi też przez wieloletnich uczestników perfidnymi pułapkami, wśród których charakterystyczne są: wyrażenia obcojęzyczne, nazwy geograficzne nieznane nawet Tony`emu (Toniemu?) Halikowi, nazwy wyrafinowanych potraw kuchni wielu narodów, wśród których nawet Pascal Brodnicki zapomniałby ojczystej francuszczyzny. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość autorce tych zasieków: w tym roku przynajmniej w tytule dyktanda dla dorosłych były tylko dwa (na pięć) słowa w języku obcym, co stanowi duży postęp w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie cały tytuł był przynajmniej raz obcojęzyczny.

Tak czy inaczej, uczestnicy zdawali się bawić całkiem nieźle, choć z pewnością wielu z nich ma przed sobą bezsenną noc na rozpatrywanie błędów. Bez kompleksów, panie i panowie! Sprawdzający wasze prace mieli wsparcie w postaci oryginalnego tekstu autorstwa prof. Mycawki. Swoją drogą ciekawi jesteśmy, jakie byłyby osiągi kadry naukowej Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby przyszło im pisać dyktando ułożone na przykład przez kogoś z polonistyki warszawskiej? A dla prof. Mycawki mamy zagadkę: jak się pisze nazwę miasta, którą Ziuta Zającówna wymówiłaby jako "Marszaszlok"?