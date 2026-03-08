Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Katarzyny. Wierni zmierzający do świątyni na niedzielną liturgię byli bardzo zdziwieni, kiedy zobaczyli przed kościołem konie i zasiadające na nich panie w strojach regionalnych. - Bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj, że razem możemy świętować Dzień Kobiet, a wy realizujecie swoją pasję - mówił ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. Duchowny pobłogosławił też panie i zwierzęta.

Banderię współtworzyło kilkanaście kobiet, m.in. pani Agnieszka z Zakopanego. - Jestem na koniu mojego kuzyna z Zaskala, bardzo mu dziękuję za pomoc w jego osiodłaniu. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego Dnia Kobiet, bo konie to moja pasja od dawna. Trzeba mieć to coś w sercu dla tych zwierząt. Jestem też wdzięczna mojej córce Alicji i mężowi Konradowi, że są ze mną, cieszą się razem ze mną - mówiła z wielkim wzruszeniem pani Agnieszka, która ma nadzieję, że dotrze do Nowego Targu za rok, może też na swoim koniu, o czym bardzo marzy.

Niespodziankę wszystkim paniom zrobił burmistrz Grzegorz Watycha, który każdej z pań współtworzącej banderię konną wręczył tulipana. Towarzyszyli mu radni Adam Hajnos i Jan Łapsa, którzy kwiatami obdarowali też panie zgromadzone wokół nowotarskiej świątyni św. Katarzyny.

Po Mszy św. kobiety na swoich rumakach odjechały spod świątyni, pokonując wcześniej przejście pod dzwonnicą (było to niezwykle widowiskowe) i ustawiły się w bocznej uliczce prowadzącej do rynku. Serce miasta objechały dookoła dwukrotnie. Ich przejazd zabezpieczały wozy policyjne. Co ciekawe, w banderii brały też udział dwie furmanki prowadzone przez górali, ale zasiadało w nich też sporo pań.

Kobieca banderia konna wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców oraz turystów, którzy z podziwem obserwowali uczestniczki wydarzenia oraz ich konie.

Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie Jeźdźców Podhala i Miłośników Zaprzęgów Konnych, Amazonki Podhala ze wsparciem magistratu, a pokazało ono bogate podhalańskie tradycje, jedność i zaangażowanie kobiet z regionu. Panie obiecały, że to będzie stały element świętowania Dnia Kobiet w Nowym Targu, dlatego można ich śmiało wypatrywać w mieście za rok. Zapewne w towarzystwie męskich jeźdźców pojawią się i wcześniej w stolicy Podhala.