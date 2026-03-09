Gdyby ktoś poprosił, aby w kilku słowach opowiedzieć mu to misterium, odpowiedź nie byłaby łatwa. Ten spektakl jest bowiem i mroczny i jaśniejący blaskiem Zmartwychwstałego. Jest przejmujący i skłaniający widzów do zadania sobie naprawdę trudnych pytań. Jest osadzony w historii, która wydarzyła się ponad 2 tys. lat temu (inaczej przecież być nie może), a jednocześnie w postaciach kreowanych przez młodych aktorów każdy widz może odnaleźć siebie.

- Taki właśnie był mój zamysł. To już dwunasty scenariusz misterium, jaki napisałem, a trzeci dla tej grupy młodzieży, i znalazło się w nim wiele wątków, które od dawna chciałem opowiedzieć na scenie. Może nawet nie będzie przesady, jeśli powiem, że ten scenariusz jest najbardziej dojrzały w przekazie i nikogo z widzów nie pozostawi obojętnym - zauważa ks. Marcin Napora, wikariusz w parafii w Bodzanowie.

Spektakl "Ja Jestem" rozpoczyna scena uzdrowienia, po której wśród faryzeuszy słyszymy szemranie - gniewnie rozmawiają o Jezusie, który „łamie szabat, wypędza złe duchy i zdrowie przywraca”. W ich sercach wyrok na Niego jest już praktycznie wydany. Jeszcze bardziej przejmująca jest scena, w której Marią Magdaleną targają owe złe duchy i nagle dzieje się coś zaskakujące. Demony odstępującą od kobiety, która zakłada białą szatę - symbol nowego życia. Nowego, czyli bez grzechu, od którego została uwolniona. Słysząc o tym zdarzeniu Józef z Arymatei (jeden z faryzeuszy) myśli, że to jego zasługa - wszak modlił nad Marią Magdaleną… Ta jednak swoimi słowami wylewa mu kubeł zimnej wody na głowę. Ona wie, że to nie modlitwy Józefa zdziałały cud, że to sprawił Ktoś inny. Dla faryzeuszy tego jest już za wiele. Chcą, by Nazarejczyk zapłacił za swą zuchwałość, i aby Józef z Arymatei jasno określił się, po czyjej stoi stronie. Ten zaś nie potrafi obronić Jezusa i tylko nieudolnie tłumaczy, że przecież on nie robi nic złego. Wtedy do akcji wkracza zły duch (w tej roli widzimy tancerkę w czarno-czerwonym płaszczu) i rozpoczyna kolejny mroczny taniec, który obserwujemy z rosnącym napięciem. Cel jest zaś prosty – zły chce nakłonić Judasza, by wydał Jezusa. Dalszą część tej historii i znamy i… nie znamy, ponieważ zły duch, ten sam, który doprowadził Judasza do zdrady, pojawia się w jeszcze w kilku innych zaskakujących momentach. W których? O tym warto przekonać się osobiście towarzysząc Jezusowi w kolejnych wydarzeniach, a potem już w drodze na Golgotę i w ukrzyżowaniu.

Scena uzdrowienia, która otwiera spektakl. Monika Łącka /Foto Gość

Redakcja "Gościa Krakowskiego" została zaproszona na jedną z ostatnich prób, dlatego zapewniamy - to nie jest spektakl amatorski, ale poważna sztuka, która zachęca nas wszystkich do zastanowienia się po której stronie jesteśmy: czy w tłumie, który krzyczy "uwolnij Go", czy wśród tych, którzy skazują Zbawiciela na śmierć. By podkreślić dramatyzm chwil sądu nad Chrystusem, i aby widzowie poczuli, że to także oni wydają wyrok (każdym wyborem dokonywanym w zwykłej codzienności, w XXI wieku), aktorzy na moment porzucają scenę i stają się… częścią publiczności.

- Gdy ks. Marcin obsadził mnie w roli Józefa z Arymatei, zacząłem analizować tę postać i trochę się bałem, czy dam radę. Z każdą kolejną próbą coraz bardziej rozumiałem jednak, co mam przekazać widzom i odkrywałem kiedy zaczyna się droga nawrócenia Józefa, który powoli dostrzega w Jezusie dobro. I on z czasem widzi, że z człowieka samolubnego, zadufanego w sobie, ma stać się kimś lepszym, kto będzie głosił prawdę o Jezusie - opowiada Łukasz Piotrowski (15 lat) i dodaje, że postawa Józefa z Arymatei jest dla widzów lekcją, którą każdy z nas powinien odrobić po oglądnięciu misterium. Dlaczego? - Ponieważ we współczesnym świecie wiele jest osób, które, podobnie jak Józef, wstydzą się przyznać do Jezusa i obronić Go, gdy inni z Niego kpią. A przecież to są sytuacje, w których i my możemy Jezusa obronić i stanąć po Jego stronie. Józef odkrywa to dopiero stojąc pod krzyżem i widząc cierpienie Jezusa. Bądźmy od niego mądrzejsi - nie bójmy się oceny innych. Nie bójmy się mówić światu, że to Jezus jest Królem. Umiejmy walczyć o prawdę - mówi Łukasz, a ks. Marcin Napora dopowiada, że obserwując pracę swoich młodych aktorów i to, jak w tym roku odnajdują się w powierzonych im rolach, jak pewnie poruszają się po scenie i grają nie wstydząc się emocji, jest z nich bardzo dumny. - Wspólnie pracujemy po raz trzeci i widzę, jaką drogę przeszli. Większość aktorów brała też udział w dwóch poprzednich misteriach, dlatego nie mam wątpliwości, że praca nad misteriami pomaga im dojrzewać i sprawia, że bardziej świadomie przeżywają i swoją wiarę i czas Wielkiego Postu - mówi kapłan.

W poprzednich dwóch odsłonach misterium rolę Jezusa wspaniale grał Filip Jachimczak. Obecnie, w związku z tym, iż jest studentem pierwszego roku medycyny, nie był w stanie zaangażować się w próby. Zastąpił go Kacper Kosela (20 lat) i zrobił to fenomenalnie. Kacper od pierwszych scen misterium tak bardzo wczuwa się postać Zbawiciela, że każdym swoim gestem i każdym wypowiadanym słowem stara się trafić do serca widza i mocno go wzruszyć. Najważniejsze sceny, a więc Drogę Krzyżową, przybicie do krzyża, mękę i śmierć Jezusa opowiada zaś w tak przejmujący sposób, że wśród publiczności nie będzie ani jednej osoby, która by nie ocierała ukradkiem łzy. Widać nawet, iż wisząc na krzyżu próbuje oddać to, co wydarzyło się na Golgocie nawet każdym drgnieniem napiętych mięśni. - Kiedy ks. Marcin poprosił, abym zagrał Jezusa, poczułem niepewność, ale szybko przyszła myśl: "Panie Boże niech się dzieli Twoja wola. Mam nadzieję, że to Ty tego chcesz, więc biorę tę rolę i działamy". Nie da się ukryć, że wejście - tym razem - w emocje Jezusa, było dużym wyzwaniem, ponieważ bardzo chciałem, aby widzowie przeżywali ten spektakl razem z nami. Zależało mi również, aby na mojej twarzy malowały się miłość i miłosierdzie takie, jakie znamy chociażby z obrazów. Mam nadzieję, że widzowie to dostrzegą - zamyśla się Kacper.

Na pewno we właściwym odbiorze poszczególnych scen pomoże widzom muzyka, którą ks. Marcin Napora dobrał tak, że lepiej być nie mogło. Chwilami podkreśla ona mroczny klimat wydarzeń, a później studzi emocje i daje nadzieję, że to wszystko musi się przecież dobrze skończyć. Że zło zostanie pokonane przez dobro, że życie pokona śmierć.

Walkę dobra ze złem mocno przeżywa też Noemi Wcisło (15 lat), która gra Marię Magdalenę. - Wchodząc w tę rolę starałam się namacalnie wręcz poczuć i ciemność, jaką najpierw przeżywała moja postać, a później radość z faktu bycia blisko Jezusa. Może przychodzi mi to o tyle łatwiej, że był taki moment, że chodziłam do kościoła, ale nie rozumiałam po co. Teraz też wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem, ale wiem, że mimo to chcę trwać przy Jezusie i cieszę się, że wiara stała się dla mnie czymś ważnym. To właśnie wiara pomagała mi podnosić się po różnych życiowych upadkach, a ostatnio nawet próbuję odkryć, jaki plan ma moje życie ma Jezus i jeszcze bardziej żyć Jego słowem m.in. przez to, że uczestniczę właśnie w kursie na animatora Ruchu Światło–Życie - przyznaje Noemi i dopowiada, że każdemu widzowi, który przyjdzie zobaczyć misterium życzy odkrycia prawdy, iż każdy ma szansę na przemianę życia, i że warto mocno trzymać się Jezusa.

Droga Krzyżowa. Monika Łącka /Foto Gość

Choć Jezus, Józef z Arymatei oraz Maria Magdalena to trzy główne postacie tego misterium, to nie można pominąć faktu, iż w spektaklu bierze udział aż 60 aktorów (w wieku od 12 do 22 lat), i że każdy z nich na scenie daje z siebie wszystko. Każdy też zasługuje na duże brawa. Są przecież także faryzeusze i żołnierze, którzy dostają polecenie, by pojmać Jezusa. Są apostołowie, osoby stojące pod krzyżem i wszyscy, którzy gromadzą się idąc za Zmartwychwstałym. Dzięki temu zaangażowaniu ważne są także role drugo- i trzecioplanowe, a wszystkie razem tworzą wielobarwną mozaikę i pomagają widzowi dotknąć najważniejszych prawd wiary.

Premiera misterium "Ja Jestem" odbędzie się 14 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Kampusu Wielickiego (ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka), a kolejne pokazy zostały tam zaplanowane na 15 marca (godz. 16.30 i 19.00), 20 marca (19.30) oraz 21 i 22 marca (godz. 16.30 i 19.00). Bezpłatne wejściówki wciąż jeszcze można rezerwować dzwoniąc pod numer 788 615 554.