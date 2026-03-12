Uroczyste otwarcie synodu rozpocznie się w sobotę 14 marca w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie, od Mszy św. o godz. 18. Poprzedzą je od piątku 13 marca spotkania przedsynodalne. Poprowadzi je kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. - Poprowadzi nas do tego Synodu rekolekcyjnie i konferencyjnie, także odpowiadając na nasze pytania, wątpliwości - mówi metropolita krakowski. Sesje przedsynodalne będą się odbywały w piątek 13 marca od godz. 15.30 do 18 oraz w sobotę 14 marca od godz. 10 do 13, a następnie od godz. 14 do 17.

Do udziału w sobotniej Eucharystii zaproszone są przede wszystkim delegacje ze wszystkich parafii archidiecezji krakowskiej, ale nie tylko. - Także te z małych wspólnot - z ruchów, z zakonów, z seminariów. Tam, gdzie się gromadzimy we wspólnotach, tam zaproszeni jesteśmy, żeby wejść w Synod - wyjaśnia metropolita krakowski. - Bardzo Was zapraszam na to spotkanie. (…) Bądźmy razem. Spotkanie jest otwarte - kto tylko chce, niech przyjdzie. (…) Przyjdźcie. Czekam na Was. Liczę na Was - dodał kard Ryś.

Hierarcha podkreślił znaczenie synodu dla naszej archidiecezji. - Potrzebujemy przeorać ziemię krakowskiego Kościoła, aby stała się na nowo pulchna, żeby w nią od nowa siać i żeby Boże słowo rosło w nas, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele - określa zadania synodu kard. Ryś. - Jestem przekonany, że taką właśnie pracą będzie nasz Synod - podkreśla hierarcha.