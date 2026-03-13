krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej

Poezja Hanki Nowobielskiej - poetki, której wiersze pełne są zadumy i głębokiego związku człowieka z wiarą i naturą - została przypominana w czasie Wielkopostnego Spotkania ze Słowem, które odbyło się 12 marca w sali widowiskowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.

 
Góralka z Ratułowa Zofia Fudala czyta jeden z wierszy poetki z Białki Tatrzańskiej. Jan Głąbiński /Foto Gość

Prowadząca spotkanie prof. Anna Mlekodaj podkreśliła, że Wielki Post to czas zatrzymania, refleksji i duchowego wyciszenia. - To moment, w którym szczególnie mocno wybrzmiewa słowo - proste, prawdziwe i niosące głębsze znaczenia. Właśnie w takim duchu odbywa się nasze spotkanie poświęcone twórczości Hanki Nowobielskiej - mówiła.

Na scenie sali widowiskowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu wystąpiły góralki w czarnych strojach regionalnych i zaprezentowały wiersze poetki. Nie zabrakło też nuty tatrzańskiej. Na tradycyjnych podhalańskich instrumentach zagrał Andrzej Krzeptowski-Bohac, wyświetlane też były fotografie ks. Zbigniewa Pytla. Wśród pań były nauczycielki, regionalistki, gaździny, członkowie Związku Podhalan, dyrektorzy szkół.

Hanka Nowobielska, właściwie Jarosława Janina Fiutowska, przez całe życie związana była z Białką Tatrzańską. Tworzyła zarówno w języku literackim, jak i w gwarze podhalańskiej. Jej utwory często dotykają tematów bliskich wielkopostnej refleksji: przemijania, wolności, duchowej tęsknoty oraz relacji człowieka z Bogiem i przyrodą.

Na spotkanie zaprosili Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" oraz Związek Podhalan - Oddział w Ludźmierzu.

DODANE 13.03.2026 AKTUALIZACJA 13.03.2026

​W czwartek 12 marca w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich odbyło się Wielkopostne Spotkanie ze Słowem.  

