Prowadząca spotkanie prof. Anna Mlekodaj podkreśliła, że Wielki Post to czas zatrzymania, refleksji i duchowego wyciszenia. - To moment, w którym szczególnie mocno wybrzmiewa słowo - proste, prawdziwe i niosące głębsze znaczenia. Właśnie w takim duchu odbywa się nasze spotkanie poświęcone twórczości Hanki Nowobielskiej - mówiła.

Na scenie sali widowiskowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu wystąpiły góralki w czarnych strojach regionalnych i zaprezentowały wiersze poetki. Nie zabrakło też nuty tatrzańskiej. Na tradycyjnych podhalańskich instrumentach zagrał Andrzej Krzeptowski-Bohac, wyświetlane też były fotografie ks. Zbigniewa Pytla. Wśród pań były nauczycielki, regionalistki, gaździny, członkowie Związku Podhalan, dyrektorzy szkół.

Hanka Nowobielska, właściwie Jarosława Janina Fiutowska, przez całe życie związana była z Białką Tatrzańską. Tworzyła zarówno w języku literackim, jak i w gwarze podhalańskiej. Jej utwory często dotykają tematów bliskich wielkopostnej refleksji: przemijania, wolności, duchowej tęsknoty oraz relacji człowieka z Bogiem i przyrodą.

Na spotkanie zaprosili Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" oraz Związek Podhalan - Oddział w Ludźmierzu.