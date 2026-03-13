Tutaj. Teraz. Z Tobą. Pod takim hasłem trwać będą Pola Nadziei 2026

W tym roku Mszy św. inaugurującej Pola Nadziei przewodniczyć będzie o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru paulinów na Skałce. Zostanie ona odprawiona 15 marca o godz. 11 w hospicyjnej kaplicy. Po Eucharystii z minirecitalem wystąpi dla chorych młoda, bardzo uzdolniona skrzypaczka Karolina Fikas. W planie jest również wręczenie nagród uczniom, którzy brali udział w konkursie plastycznym, ogłoszonym przed Bożym Narodzeniem - "Zróbmy Mu miejsce pod Wawelem". Jego finał już od jakiegoś czasu wpisany jest w dzień startu Pól Nadziei, bo w ten sposób łączą się pokolenia, a dzieci i młodzież swoją obecnością przynoszą chorym radość.

- W najbliższą niedzielę rozpoczną się też tradycyjne kwesty, które do końca maja będą prowadzone m.in. przy krakowskich parafiach, w szkołach, na uczelniach czy w hipermarketach. O otwarcie serc i o hojność prosimy wszystkich, którzy spotkają żonkilowych wolontariuszy. 15 marca pojawią się oni w parafiach: Miłosierdzia Bożego (ul. Bandurskiego 12), św. Jana Kantego (ul. Jabłonkowska 18), bł. Anieli Salawy (al. Kijowska 29), Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (ul. Kościelna 3, Skawina) oraz w Kościołach Zwiastowania NMP (ul. Loretańska 11) i św. Wincentego a Paulo (ul. św. Filipa 17) - wylicza Renata Połomska, koordynatorka m.in. Pól Nadziei. Jolanta Stokłosa, prezes TPCh Hospicjum św. Łazarza, zachęca zaś, byśmy nie przechodzili obojętnie obok osób spod znaku żonkila, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy my albo nasi bliscy będziemy potrzebowali pomocy hospicjum. Wtedy okaże się, że wspierając to miejsce teraz, dokładaliśmy swoją cegiełkę do tego, by to dzieło trwało dla kolejnych pokoleń. - Przez cały czas trwania Pól Nadziei nośmy hospicyjne żonkile wpięte do ubrania i uśmiechajmy się do siebie na znak, że razem pomagamy chorym u kresu życia - apeluje J. Stokłosa.

Pani prezes przypomina również, że TPCh Hospicjum św. Łazarza powstało 45 lat temu - 2 marca 1981 r., jako owoc synodu, który w latach 1972-1979 trwał w archidiecezji krakowskiej z inicjatywy kard. Karola Wojtyły. Idea hospicyjna zrodziła się wówczas wśród osób tworzących Synodalny Zespół Studyjny kościoła Arka Pana oraz wśród lekarzy krakowskiego Instytutu Onkologii i Szpitala im. S. Żeromskiego w Nowej Hucie. Jubileusz wpisuje się w rozpoczęcie drugiego w historii archidiecezji krakowskiej synodu, który z inicjatywy kard. Grzegorza Rysia zostanie otwarty w sobotę 14 marca.

- 14 grudnia minie natomiast 30 lat od poświęcenia naszego stacjonarnego domu (znajduje się on przy ul. Fatimskiej 17, tuż obok Arki Pana) przez kard. Franciszka Macharskiego, wielkiego przyjaciela hospicjum, który od samego początku angażował się w jego powstanie - zaznacza prezes TPCh. Zapewnia też, że w sercach całego personelu hospicjum jest wielka wdzięczność dla wszystkich, którzy wspierają Pola Nadziei, ponieważ kontrakt z NFZ niezmiennie pokrywa zaledwie ok. 60 proc. kosztów opieki nad pacjentami i utrzymania budynku przy ul. Fatimskiej, hospicjum domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej. Co miesiąc hospicjum musi więc dopłacić do tego pozostałe 40 proc., czyli ok. 400 tys. zł. Bez pomocy ludzi dobrej woli nie byłoby to możliwe. Na szczęście osób rozumiejących, że osoby terminalnie chore potrzebują najlepszej opieki medycznej przybywa i można powiedzieć, że nieformalny klub przyjaciół żonkila zatacza coraz szersze kręgi.

Na pewno należą do niego szkoły, które co roku uczestniczą w żonkilowych konkursach adresowanych zarówno do uczniów młodszych, jak i starszych oraz najstarszych. - Tym razem najmłodsze dzieci, czyli przedszkolaki, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Niosę wiosnę dla chorego". Narysujcie, namalujcie lub wyklejcie wiosenny pejzaż, z nieodłącznym elementem żonkilowym. Może to być widok z waszego okna, krajobraz zobaczony podczas spaceru, piękna pani wiosna w koronie z kwiatów albo wasza wizja tej pory roku, podsunięta przez wyobraźnię - zachęca R. Połomska.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą natomiast zaprojektować żonkilową koszulkę dla wolontariusza - taką, w której można kwestować (i angażować się w inne wydarzenia), i która sprawi, że wolontariusz będzie widoczny oraz jednoznacznie identyfikowany z Polami Nadziei. Prace w obu konkursach należy składać do 15 maja. Już po raz 9. ogłoszony zostaje również Konkurs Piosenki Wiosennej "Żonkilowy song", którego współorganizatorem jest MDK im. Janusza Korczaka. Młodzi artyści mogą tworzyć własne utwory lub wykonać znaną piosenkę (polską lub zagraniczną). Obowiązkowym motywem są nadzieja, radość, budząca się przyroda, zmiany zachodzące w ludzkim życiu, czyli wszystko, co jest związane z wiosną.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ w tym roku w programie Pól Nadziei jest też konkurs dla seniorów uczestniczących w zajęciach proponowanych przez centra aktywności seniora. - W ramach konkursu plastycznego "Znaki Nadziei" prosimy o namalowanie obrazu z motywem żonkila. Żonkil może być elementem bukietu, pejzażu, portretu lub sceny rodzajowej. Wymiar płótna jest dowolny, a technika wykonania - olejna lub akrylowa - wyjaśnia R. Połomska. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć na www.polanadziei.pl.

W planie tegorocznej akcji znajdą się także koncerty dedykowane hospicjum, plenerowe żonkilowe malowanie i Żonkilowy Tramwaj - ulicami Krakowa będzie on jeździł od 14 do 16 kwietnia. Honorowy patronat nad Polami Nadziei objął kard. Ryś, a medialnie wspiera je co roku m.in. "Gość Niedzielny".

Warto dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz - jubileuszowy dla hospicjum rok ma zakończyć ważne wydarzenie, czyli ukończenie i oddanie do użytku nowego skrzydła hospicyjnego domu. Swoje miejsce znajdzie w nim Centrum Opieki Dziennej dla Chorych i Seniorów. Przechodząc ulicą Fatimską, można zobaczyć, że budowa, która wystartowała we wrześniu 2025 r., rośnie w oczach i jeszcze chwila, moment, a osiągnięty zostanie stan surowy zamknięty. Dla prezes Stokłosy, która chorym służy już 42 lata, to powód do wielkiej radości. - W nasz statut, oprócz opieki nad osobami u kresu życia, od samego początku wpisana jest także opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnością. Ta inwestycja była więc marzeniem i moim, i nas wszystkich, ponieważ widzimy, że społeczeństwo się starzeje i takie miejsca stają się coraz bardziej potrzebne - tłumaczy i zaprasza do wsparcia tego dzieła. Pieniądze pozwalające na budowę były od dawna zabezpieczone, ale budynek (jego powierzchnia wynosi 600 m kw.) trzeba będzie jeszcze wykończyć i wyposażyć.

Nasza redakcja odwiedziła budowę. Za kilka miesięcy to miejsce zacznie tętnić życiem, a już dziś nie ulega wątpliwości, że inwestycja jest bardzo, bardzo potrzebna. Monika Łącka /Foto Gość

Numer konta, na który można wpłacać datki na budowę, znajduje się na www.hospicjum.krakow.pl/kontakt. O Centrum Opieki Dziennej dla Chorych i Seniorów piszemy także w najnowszym "Gościu Krakowskim" (nr 11 z datą na 15 marca). Do tematu będziemy wracać.