Najpierw, w czasie swojej konferencji, kard. Mario Grech zauważył, że słowem, które wyjaśnia synodalność jest słowo "relacje". Budowanie tych relacji nie jest jednak łatwe – zarówno w rodzinie, jak i w parafii. Odwołując się zaś do dokumentu z kontynentalnego etapu synodu o synodalności, który mówił o poszerzeniu namiotu, jakim jest Kościół (aby nikt nie czuł się z niego wykluczony), sekretarz generalny Synodu Biskupów pytał: – Czy nasze wspólnoty kościelne – nasze parafie, nasze diecezje – rzeczywiście są dla nas rodzinami?

Jak dodał, synodalność powinna się wyrażać w zwykłym sposobie życia i pracy w Kościele, co realizuje się poprzez wspólnotę zasłuchaną w słowo Boże, celebrującą Eucharystię, przeżywająca braterstwo we wspólnocie, dzieląca odpowiedzialność i udział w życiu i misji Kościoła z uznaniem różnych charyzmatów i posług. Styl synodalny jest po prostu sposobem życia chrześcijańskiego.

Cytując dokument końcowy Synodu kard. Grech stwierdził z kolei, że synodalność jest powiązana z misją Kościoła, jaką jest ewangelizacja. W konsekwencji zespoły synodalne w parafiach będą zespołami misyjnymi. – W synodalności chodzi o podążanie wspólną drogą chrześcijan i o wyjście z apatii, obojętności i logiki „zawsze tak było”. Synodalność nastawiona na misję zakłada gromadzenie się na wszystkich poziomach Kościoła, aby wspólnie się słuchać, podejmować dialog i rozeznawanie we wspólnocie. Wspólny konsensus jest wyrazem uobecniania się Chrystusa – wyjaśnił. Tłumaczył również, że godność wynikająca z chrztu świętego daje każdemu ochrzczonemu udział w trzech wymiarach posługi Chrystusa – nauczanie, uświęcanie i rządzenie.

– Synodalność to relacje, najlepiej na kształt rodzinny. Synodalność to styl, a nie wydarzenia i struktury. Synodalność ma charakter misyjny. Synodalność jest tak samo konstytutywna jak hierarchiczność Kościoła. Synodalność jest życiem własnym chrztem, a to oznacza, że jesteśmy sobie równi w godności i zróżnicowani w odpowiedzialności – podsumował to wystąpienie kard. Grzegorz Ryś.

Podczas drugiej konferencji kard. Grech mówił o tym, co zrobić, by parafia była miejscem bardziej synodalnym. Jego zdaniem Kościół powszechny żyje przez Kościoły lokalne, dlatego w ramach procesu synodalnego tak ważne było i nadal powinno być wsłuchiwanie się najpierw w głos Kościoła lokalnego. – Nie ma innego ludu Bożego niż ten, który żyje w każdej diecezji – zaznaczył. Co natomiast oznacza nawrócenie synodalne na poziomie parafii? Kard. Grech mówił, że ze względu na przemiany społeczne w XX w. parafie utraciły swoją stabilność, np. ze względu na dojazdy do pracy, parafia jest właściwie tylko miejscem, w którym się nocuje, a nie wiedzie większość swojego życia. Nawrócenie synodalne powinno więc wpływać na gościnne przyjmowanie i włączanie w życie parafialne wszystkich duchowości i ścieżek, które są prawdziwie chrześcijańskie. Parafia ma również być otwarta na misję, bo każdy z nas jest uczniem-misjonarzem, i być miejscem, w którym nie tylko przyjmuje się sakramenty, ale nade wszystko otrzymuje się chrześcijańską inicjację. Dlaczego? Ponieważ dawniej wiara była przekazywana przez rodziców. Obecnie coraz częściej już tak się nie dzieje.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, gdy wytworzyła się żywa dyskusja i chętnych do zadawania tych pytań nie brakowało, kard. Grech wyjaśniał m.in., że słowo "synod" z greckiego oznacza wspólną drogę. – Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami woli Bożej. A możemy odkrywać wolę Bożą dla każdego z nas, kiedy idziemy razem. Oznacza to, iż proboszcz może sam prowadzić parafię, ale jeśli podąża razem z parafianami, to może zajść dalej, może pokonać znacznie dłuższy dystans. – Jeśli naprawdę kochacie Chrystusa, to musicie być zaangażowani w Jego misję – w ewangelizację – przekonywał.

Kard. Ryś odniósł się natomiast do obrazu Kościoła synodalnego na pieszej pielgrzymce. Niestety, model z pielgrzymki nie jest przenoszony później do kościelnej codzienności. – Parafia nie jest biurem. Budować parafię, która jest wspólnotą, to nasze zadanie – mówił metropolita krakowski.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów, odpowiadając na ważne pytanie dotyczące drogi synodalnej w Niemczech zaznaczył, że ta droga i doświadczenie zgromadzenia synodalnego w Kościele to dwie zupełnie różne rzeczy, a poczucie bezpieczeństwa, że Kościół idzie drogą prawdy, daje lokalny biskup będący w jedności z Piotrem.

Trafnym pytaniem zadanym metropolicie krakowskiemu było również to dotyczące owoców, jakich oczekuje on po synodzie. Stwierdził on, że ewangelizacja jest marzeniem Kościoła, bo Kościół nie istnieje dla niczego innego, jak tylko dla misji. – Klęska na tym polu wynika z tego, że często każdy próbuje prowadzić ewangelizację po swojemu, na własną rękę a czasami nawet ścigając się z innymi. Tam, gdzie jest decyzja, że wychodzimy do misji razem, tam Pan daje owoce – mówił wskazując, że takim miejscem, w którym wychodzi się razem do działania jest Ruch Światło–Życie, i że to on wciąż powinien zapalać do działania i powodować, że seminaria nie będą puste.