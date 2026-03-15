Eucharystię, którą koncelebrowali także kard. Stanisław Dziwisz oraz biskupi pomocniczy archidiecezji krakowskiej, poprzedziła uroczysta procesja do Sanktuarium św. Jana Pawła, podczas której śpiewana była Litania do Wszystkich Świętych. Widok kilkuset kapłanów idących przed plac przed sanktuarium robił duże wrażenie. Msza św. odprawiona w sobotni wieczór 14 marca pełna była zaś symboli i każdy z obecnych czuł jej podniosłość.

Wymownym gestem była chociażby intronizacja Pisma Świętego, które zostało procesyjnie wniesione i ustawione przed ołtarzem, by podkreślić, że podczas synodu bardzo ważne będzie zasłuchanie się w słowo Boże. Burza oklasków rozległa się natomiast po odczytaniu i podpisaniu przez kard. Grzegorza Rysia dekretu o powołaniu II synodu archidiecezji krakowskiej. Równie ważny był także końcowy gest, kiedy biskupi rozdawali przedstawicielom wszystkich parafii diecezji kopie dokumentu końcowego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu - komunia, uczestnictwo, misja". To właśnie on będzie podstawą do pracy w zespołach synodalnych.

Uroczyste wniesienie księgi Pisma Świętego. Monika Łącka /Foto Gość

Ks. Tomasz Szopa, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, zauważył z kolei, że wydarzenia związane z inauguracją synodu nie bez powodu odbywają się w domu papieża Polaka - wszak to właśnie on jako metropolita krakowski w 1972 r. zainicjował pierwszy w historii naszej archidiecezji synod, który trwał aż 7 lat. Zamykał go więc już jako papież. Teraz więc, opierając się na tajemnicy obcowania świętych, trzeba wierzyć, że Ojciec Święty jest nadal pośród nad - chociaż już w inny sposób - i cieszy się z tego zgromadzenia oraz z planów dotyczących przebiegu synodu.

Do postaci św. Jana Pawła II nawiązał również kard. Grzegorz Ryś, przyznając, że mijając chwilę wcześniej jego pomnik… przestraszył się, że bycie następcą tak wielkiego człowieka, czyli próba pójścia po jego śladach w roli metropolity krakowskiego, to wielkie zobowiązanie. Kardynał zapewnił jednak, że skoro kilka miesięcy temu zgodził się przyjąć tę nominację, to zrobi wszystko, by dobrze to zadanie wypełnić. Pierwszym krokiem ku temu ma być właśnie synod, czyli próba odnowy diecezji.

Kard. Mario Grech w homilii (mówił ją w języku angielskim, a tłumaczem był kard. Ryś) przywołał zaś obraz Boga jako zegarmistrza, który ma swoje odzwierciedlenie w opisie stworzenia świata, w Księdze Rodzaju. Bóg stworzył bowiem świat i siódmego dnia może odpocząć - świat potrafi bowiem funkcjonować dalej sam; nie ma potrzeby, żeby Bóg interweniował. Kardynał zauważył jednak, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus odwraca tę teologię. Niewidomego uzdrawia w szabat, czyli w dzień, w którym Bóg i cała ludzkość powinni odpoczywać. Jezus zaś - tak jak Bóg przy stworzeniu człowieka - bierze do rąk ziemię, którą nakłada na chore oczy człowieka. - Bóg nie odpoczywa. Stworzenie nie zostało skończone. Bóg kontynuuje stworzenie - mówił kardynał, dodając, że ta Ewangelia daje zupełnie nowe rozumienie Boga i przynosi nową perspektywę dla widzenia świata i misji Kościoła. - Świat nie jest po prostu czymś, co zostało stworzone w przeszłości, ale w dalszym ciągu jest stwarzane. Czasem Boga jest nie tylko przeszłość, ale także dziś i przyszłość - mówił kard. Grech. Dlatego, jego zdaniem, nie chodzi tylko o to, żeby pamiętać, co Bóg uczynił, a synod jest także po to, aby słuchać i widzieć, co Bóg czyni i aby mieć nadzieję na wszystko, co Bóg uczyni w przyszłości.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów wyraził przy tym obawę, że człowiek może nadal mieć obraz Boga, który jest zegarmistrzem, Jezusa, który założył Kościół, nadał Mu początkową energię, siłę, ruch, a później Go zostawił. - Obraz Boga, który prezentuje dzisiejsza Ewangelia, powinien w nas umocnić przekonanie, że kiedy chodzi o Kościół, to Bóg nie odpoczywa. Bóg ciągle tworzy, wciąż wydoskonala, Bóg jest ciągle czynny. On jest ciągle tym, który przechodzi obok, tak jak Jezus przechodził obok niewidomego - mówił kardynał.

Kard. Mario Grech homilię wygłosił w języku angielskim. Tłumaczył ją kard. Grzegorz Ryś. Monika Łącka /Foto Gość

Warto dodać, że uroczysty charakter całej liturgii podkreślały modlitwa oraz śpiew do Ducha Świętego z prośbą, by to On kierował przebiegiem prac synodalnych. Ważną rolę będą w tym odgrywać synodalne zespoły parafialne oraz te powstałe na poziomie lokalnym. Zaplanowane zostały cztery sesje plenarne, a pierwsza z nich odbędzie się już w czerwcu. Nad przebiegiem prac czuwać też będzie Sekretariat Synodu powołany przez kard. Rysia. Na jego czele stanął bp Janusz Mastalski. To właśnie do sekretariatu należy zgłaszać tworzone zespoły synodalne.