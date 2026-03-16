Trupa aktorska w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowała łącznie 4 przedstawienia, dwa w sobotę, dwa w niedzielę. - Już po raz dwudziesty drugi w naszym mieście możemy przeżywać tajemnicę Bożej miłości wyrażonej w krzyżu, uczestnicząc w Misterium Męki Pańskiej. Chcemy, aby w taki właśnie sposób prawda o Bożej miłości na nowo dotarła do naszych umysłów i serc oraz by pomogła jeszcze bardziej otworzyć się na Boga - mówiła w imieniu organizatorów Urszula Hanula.

- Każdy z nas doskonale zna przebieg ostatnich chwil życia Jezusa tutaj na ziemi. Wspominając to, co się wtedy wydarzyło, zatrzymujemy się nad ogromem bólu i cierpienia przeżywanego przez naszego Pana. Patrzymy na Jego pokorę i cierpliwość, zadziwiamy się nad determinacją w zdążaniu na Golgotę. Ta wielka siła, pokora, zgoda na tak wielki ból w gruncie rzeczy są konsekwencją Jego wielkiej miłości do każdego z nas. To właśnie ona - wielka miłość Boga - sprawiła, że tyle dla nas wycierpiał - dodała U. Hanula.

Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu aktorów amatorów związanych z grupą teatralną działającą przy sanktuarium św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Reżyserem przedstawienia był krakowski aktor Jakub Kosiniak.

Spektakl przygotowany został przez parafię św. Jana Pawła II w Nowym Targu we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ, Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, Miejskim Centrum Kultury oraz Związkiem Podhalan Oddział Nowy Targ.

Po każdym przedstawieniu organizatorzy dziękowali też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w powstanie tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w Nowym Targu. Słowa wdzięczności skierowano także do darczyńców.