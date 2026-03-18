Wszystko zaczęło się od wiadomości, jaką 24 stycznia kard. Grzegorz Ryś dostał od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka - prosił on o pomoc dla Kijowa, pozbawionego prądu z powodu zniszczenia infrastruktury energetycznej podczas rosyjskich ataków. W efekcie cała składka z niedzieli 1 lutego została przeznaczona na pomoc dla ukraińskiej stolicy. Co więcej, zaraz po apelu metropolity krakowskiego o włączenie się w akcję ludzie dobrej woli zaczęli wpłacać ofiary. Do 24 lutego wynik zbiórki w kościołach diecezji i wpłat indywidualnych na konto krakowskiej Caritas wyniósł 6,5 mln zł.

"Myśleliśmy, że Kijów zamarznie, ale nasi energetycy uratowali miasto przed blackoutem. Byliśmy 40 minut od całkowitego zaniku prądu. Bardzo pomogły generatory, które już wtedy do nas dotarły, jak również to, że z całych regionów Ukrainy przyjechali energetycy, którzy szybko usunęli zniszczenia, podłączyli elektrociepłownię i zasilili kilka dzielnic. Było bardzo zimno (-20 stopni), a szkoły i przedszkola stały się twierdzami ciepła, gdzie można było się ogrzać, napić herbaty, przygotować posiłek, naładować telefon" - mówi dziś krakowskiej Caritas Wołodymyr Nakonieczny, przewodniczący Podolskiej Rejonowej Administracji Państwowej, i dodaje, że dzięki wsparciu polskich przyjaciół udało się zasilić generatorami 5 punktów wsparcia w rejonie podolskim stolicy. Pozwoliło to ludziom ogrzać się, naładować sprzęt, przygotować jedzenie.

- Przyjechaliśmy do Kijowa, żeby zobaczyć ludzi, którzy walczą tutaj o wolność, by można było bezpiecznie mieszkać. Widzimy ich olbrzymie potrzeby i olbrzymią życzliwość, wdzięcznych za każdą pomoc, jaką dostają - komentuje ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który niedawno odwiedził miejsca, gdzie pracują generatory prądu z Polski. - Gdy tamtego wieczora dostałem od kard. Rysia SMS, pytał on, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, by pomóc Kijowowi. Napisał też, że za godzinę wyśle do mnie list, który będzie odczytany w kościołach diecezji. Znalazło się w nim zdanie, które bardzo spodobało się ludziom: "Pierwszy generator kupię sam". Tak się stało i ten generator służy dziś w dziecięcym centrum rehabilitacji, gdzie każdego dnia kilkadziesiąt dzieci z porażeniem mózgowym czy autyzmem przechodzi rehabilitację - opowiada ks. Ślusarczyk.

Generatory różnej mocy zasilają różne miejsca, także schrony, gdzie ludzie schodzą podczas alarmów. Podczas wizyty w Ukrainie przedstawiciele krakowskiej Caritas przyszli również na groby poległych żołnierzy i modlili się razem z ich rodzinami. W przeddzień kolejnego zmasowanego ostrzału, którego byli świadkami, delegacja z Krakowa mogła też odwiedzić pozycje obrony przeciwlotniczej stolicy. Obrońcom nieba przekazano termosy na posiłki, kuchenki gazowe i powerbanki oraz obiecano przywieźć generatory.

W sumie od stycznia krakowska Caritas zorganizowała 9 transportów i sfinansowała dziesiąty. Wysłano 69 generatorów prądu dużej mocy (od 20 do 250 kW), 1164 nagrzewnice, 212 generatorów średniej mocy (6,5 do 11 kW), 259 magazynów energii i przenośnych stacji zasilania, prawie 31 ton żywności, 99 apteczek, 830 powerbanków, ponad 4 tony środków czystości i higieny osobistej oraz latarki, baterie, termosy, drobny sprzęt i artykuły przemysłowe potrzebne do wyposażenia tzw. punktów niezłomności powstających przy kijowskich parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich.

Podczas organizowania pomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej była w stałym kontakcie z Ekonomatem Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz katolickimi parafiami w Kijowie i okolicach, by przekazywać to, czego najbardziej potrzebują w tym trudnym czasie.

Pierwszy transport z pomocą do Kijowa krakowska Caritas wysłała już 28 stycznia. Tir zabrał do poszkodowanych 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic. 29 stycznia wyjechał drugi transport. 4 busy z pomocą dla mieszkańców Kijowa oraz okolicznych miejscowości (Białej Cerkwi i Bojarki) poprowadzili ks. Ślusarczyk, ks. Gracjan Hebda, prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, i dwaj albertyni. Podczas pobytu w stolicy Ukrainy polska delegacja spotkała się z abp. Szewczukiem. W kolejnych tygodniach organizowane były kolejne transporty, które po prostu niosły nadzieję i pokazywały, że mieszkańcy atakowanych przez Rosję rejonów nie zostali sami.

Ostatni, dziewiąty transport ruszył 10 marca. Pojechało wtedy 14 generatorów dużej mocy (w tym dwa ufundowane przez archidiecezję łódzką), 228 nagrzewnic elektrycznych oraz środki czystości i higieny osobistej (ponad 3,8 kg). Dodatkowo Caritas kupiła 6 agregatów prądotwórczych dużej mocy na potrzeby miasta Konotop w obwodzie sumskim. Transport został zorganizowany 3 marca przy wsparciu oraz pomocy logistycznej prof. Fryderyka Zolla.