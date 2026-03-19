Dudziarski konkurs odbywał się w sali widowiskowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. - To jest niezwykle kapryśny instrument; trzeba naprawdę niebywałego zapału, uporu i chęci, żeby grać na dudach. Dlatego tym bardziej wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim naszym muzykantom - mówił Bartek Koszarek, dyrektor Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, który przedstawiał na scenie poszczególnych dudziarzy. Pozdrowił ich także Piotr Gąsienica z Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu, który wraz z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu był organizatorem wydarzenia.

B. Koszarek opowiadał, że do Ludźmierza przyjechało 15 dudziarzy, ale na Podhalu jest ich ok. 70. - Gra na dudach przeżywa renesans dzięki staraniom Piotra Majerczyka, Szymona Bafii, Andrzeja Budza, Jana Karpiela-Bułecki, Krzysztofa Siuty, Tomasza Skupnia. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że muzykowanie na dudach przejdzie do lamusa. Na szczęście stało się inaczej - zaznaczył.

Na dudach grają także chętnie kobiety. Do Ludźmierza przyjechała m.in. Paula Andersz. - Pochodzę z Wielkopolski, gdzie od dziecka grałam na dudach wielkopolskich. Przyjeżdżałam z nimi na Podhale, zostałam tutaj dostrzeżona i zaproszona do współpracy z innymi artystami, współpracowałam też przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem - mówiła. - Oczywiście, że mężczyźni mają więcej siły do gry na tym instrumencie i w tej akurat hierarchii są pierwsi. Jednak my, kobiety, też potrafimy podejść z sercem do dud. Dodam jeszcze, że na swój instrument czekałam aż trzy lata. Jestem już jego szczęśliwą posiadaczką - uśmiecha się P. Andersz, którą można zobaczyć w zespole Hyrni w Nowym Targu.

W konkursie brali udział instrumentaliści soliści. Zaprezentowali tradycyjne ludowe melodie, właściwe dla swojego regionu. Oceniała ich komisja w składzie: prof. Zbigniew Przerembski - etnomuzykolog, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Dorota Majerczyk - etnolog, folklorysta, Zbigniew Wałach - muzyk, regionalista, twórca instrumentów z regionu Beskidu Śląskiego, przede wszystkim gajdów, oraz Rafał Michalski - etnolog, multiinstrumentalista.

Grand Prix były dudy podhalańskie, wykonane przez znanego twórcę ludowego Piotra Majerczyka. Umiejętności gry na nich uczył się u Tomasza Skupnia. Pan Piotr wykonuje złóbcoki, skrzypce oraz instrumenty pasterskie - dudy, piszczałki i trombity. Jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali folklorystycznych. Był wśród ludźmierskiej publiczności.

Przed siedzibą Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu można było skosztować zup gotowanych na ogniu, które zafundowali wszystkim organizatorzy.