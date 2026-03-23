Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbywają pod hasłem "Czego pragnie Bóg?". W ich programie znalazły się m.in. spotkana z uczniami klas III-VI w placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie wspólnoty parafialnej. Dlatego prowadzący rekolekcje ks. Krzysztof Łytkowski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo pojechał do Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem i do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

Podczas spotkania w sali gimnastycznej w cichowiańskiej "jedynce" ks. Krzysztof opowiadał o krzyżu świętym, jego znaczeniu w życiu człowieka oraz w jakich miejscach możemy go spotkać. Uczulił ponadto dzieci na właściwy sposób robienia znaku krzyża.

Rekolekcje w parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie potrwają do środy 25 marca. - W ten dzień szczególnie zapraszamy na Mszę św. dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia chorych. Rozpoczniemy ją o godz. 11 - informuje proboszcz ks. Janusz Rzepa.