Jan Głąbiński: Zapadła w końcu - po wielu latach starań i oczekiwań - decyzja środowiskowa o budowie nowej drogi startowej w Kraków Airport. Kiedy zatem nastąpi symboliczne wbicie pierwszej łopaty?

Łukasz Strutyński: To bardzo dobre pytanie, choć odpowiedź na nie jest prosta. Jesteśmy teraz na etapie po wydaniu decyzji środowiskowej. Mimo, że ma ona rygor natychmiastowej wykonalności, to wciąż spodziewamy się odwołań. Przed nami aktualizacja projektu, jego dostosowanie do zapisów liczącej prawie 300 stron decyzji, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawcy i dopiero wtedy będzie wbicie symbolicznej łopaty. Ostrożnym terminem zakończenia tej inwestycji jest 2032 r. Czekaliśmy na decyzję środowiskową 10 lat. Cieszymy się, że została wydana, zrobimy wszystko, by jak najszybciej rozpocząć budowę, ale zdajemy sobie sprawę, że będzie to długotrwały i skomplikowany proces.

Zwłaszcza, że ruch w podkrakowskim porcie lotniczym cały czas rośnie, miniony rok zakończył się na poziomie ponad 13 mln pasażerów.

W ubiegłym roku Kraków Airport się rozwijał najszybciej wśród lotnisk w Unii Europejskiej w swojej kategorii, czyli portów pomiędzy 10 a 25 milionów pasażerów rocznie. Potwierdziła to już oficjalnie Europejska Rada Portów Lotniczych (Airports Council International Europe). Początek roku również mieliśmy bardzo dobry. Co prawda pozycję lidera za styczeń odebrała nam Malta, ale tylko niewiele nas wyprzedziła.

Tymczasem sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie powoduje, że loty w tamten kierunek świata są odwołane, także z krakowskiego lotniska.

Obserwujemy to z wielkim niepokojem, choć mamy nadzieję, że te połączenia powrócą do naszej siatki. One nie znikły, one są po prostu na razie zawieszone. To decyzje należące do linii lotniczych. W dłuższej perspektywie mocno niepokoją rosnące koszty paliwa lotniczego. Pomimo tej sytuacji, w krakowskim porcie jesteśmy optymistami i szacujemy, że 2026 r. zamkniemy może nawet z wynikiem 15 mln pasażerów. Potencjał jaki mamy w Kraków Airport potwierdzają nasi przewoźnicy, którzy bazują tu swoje samoloty, zwiększając ich liczbę na połączenia w siatce letniej, która zacznie obowiązywać od weekendu 28-29 marca. W ofercie Kraków Airport znajdą się aż 173 połączenia do 119 miast w 39 państwach.

Jaka grupa osób wybiera najczęściej loty z Kraków Airport?

Obserwujemy ciekawą zmianę po COVID-19. Przed pandemią struktura pasażerów wyglądała tak, że ponad 60 procent przypadało na turystów, a 40 procent na mieszkańców szeroko pojętego naszego regionu. Obecnie jest odwrotnie: 70 proc. to mieszkańcy naszego regionu i sąsiednich województw.

W tych 70 procentach, o których wspomina pan prezes, są mieszkańcy Podhala i korzystają chętnie z bezpośrednich połączeń transatlantyckich oferowanych przez naszego narodowego przewoźnika.

W sezonie letnim 2026 r. nastąpi intensyfikacja tych połączeń, polecimy bezpośrednio PLL LOT do Nowego Jorku raz w tygodniu, zwiększona zostanie liczba połączeń do Chicago, nawet do 5 operacji w tygodniu. Oczywiście cały czas rozmawiamy z narodowym przewoźnikiem o intensyfikacji już istniejących oraz uruchomieniu od nas następnych bezpośrednich połączeń do USA. Z naszych obliczeń wynika, że osoby, które latają z Kraków Airport do Stanów przez różne huby, to ponad 260 tysięcy pasażerów. Jest zatem o kogo walczyć.

Przed pandemią American Airlines zapowiedział loty bezpośrednie do Krakowa, bilety były nawet w sprzedaży. Wyglądało to bardzo optymistycznie, bo wielkie odrzutowce dwóch różnych linii lotniczych miały latać z Małopolski do Ameryki Północnej codziennie. Jest szansa na powrót Amerykanów do Krakowa?

Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikami z USA, ale też widzimy trochę zmian na rynku amerykańskim. Mamy również świadomość, że PLL LOT są taką namiastką ojczyzny w powietrzu i za wielką wodą. Nasz narodowy przewoźnik otworzył niedawno w Chicago salon biznesowy z wieloma polskimi akcentami. Natomiast przewoźnicy amerykańscy nastawiają się na innych niż Polonia klientów, to znaczy kierują swoją ofertę do Amerykanów, którzy są w jakiś sposób przywiązani do podróżowania swoimi narodowymi liniami i chcą zwiedzieć turystycznie nie tylko Polskę, ale w ogóle Europę. To jest częsty model podróżowania, że poświęca się więcej czasu po to, żeby zobaczyć nasz kontynent szerzej. Oczywiście jesteśmy przekonani i w to bardzo wierzymy, że w jakiejś perspektywie czasowej linie lotnicze z USA uzupełnią ofertę bezpośrednich połączeń.

Z drugiej strony nasz narodowy przewoźnik mocno rozwija się w Kraków Airport.

Zgadza się. Pojawiają się nowe samoloty, co zwiększa dostępność miejsc dla pasażerów. Docelowo już od 2027 r. narodowy przewoźnik będzie dysponował zupełnie nowym typem maszyny w swojej flocie, będzie to Airbus A220, który zabierze na pokład więcej osób, niż obecne wykorzystywane embreary. Dla nas to sam zysk, gdyż daje to większym lotniskom regionalnym, takim jakim jesteśmy, lepsze perspektywy wzrostu i współpracy z PLL LOT. Już ten rok, to rekordowy wzrost oferty LOT - na poziomie 44 procent. Tego lata, po raz pierwszy, bezpośrednio z Małopolski na pokładzie LOT-u dostaniemy się do Rzymu, Barcelony, Madrytu. Ciekawie zapowiada się też połączenie z Gdańskiem, które będzie obsługiwał 7 dni w tygodniu boeing 737 MAX. Będzie to powrót PLL LOT do bezpośredniej destynacji między Małopolską a Pomorzem. Na tej trasie cały czas jest także obecny Ryanair.

Dla Kraków Airport, któremu patronuje Jan Paweł II, ważnym pasażerem jest też ten, który mieści się w kategorii tak zwanej turystki religijnej. Jakie działania w tej perspektywie podejmujcie?

W siatce letniej wracają, po przerwie zimowej, bezpośrednie loty do Lourdes. To jest lotnisko oddalone zaledwie kilka minut jazdy samochodem od słynnego sanktuarium. Z Krakowa dotrzemy też w kilka godzin do Lizbony, co daje możliwość nawiedzenia sanktuarium w Fatimie. Do dyspozycji mamy też połączenia do Rzymu. Prowadzimy rozmowy z portami związanymi z wymienionymi przeze mnie miejscami, m.in. Lourdes, jak ten ruch w sektorze turystyki religijnej jeszcze bardziej skoordynować, jak zacieśnić współpracę. Widzimy w tym ogromny potencjał, chcemy o tych pasażerów, bardzo często wymagających nieco innej obsługi zadbać w sposób szczególny.

Nie tylko Polacy stanowią pasażerów z segmentu religijnego. Wiele osób przylatujących do Krakowa nawiedza sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, szczególnie mocno czynią to obecnie Francuzi.

Obserwujemy to wszystko rzeczywiście w Kraków Airport. W grudniu 2024 roku podpisaliśmy list intencyjny z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, czego efektem była wystawa na terminalu pokazująca podróże naszego Patrona. Już 1 kwietnia odbędzie się otwarcie tegorocznej wystawy pt. "Do Ciebie wołam, człowieku”. Ekspozycję będzie można oglądać na kładce terminala. Ponadto Instytut - przy naszym wsparciu - wydał w kilku wersjach językowych przewodnik po Małopolsce szlakiem Jana Pawła II.

Chciałem też podkreślić bardzo dobrą współpracę z naszymi kapelanami, obecnie funkcję tę sprawuje ks. Mieszko Ćwiertnia. Nasza kaplica zawsze jest dostępna dla grup pielgrzymkowych, stale odprawiane są tam nabożeństwa.

Rozmowę prowadzimy w wyjątkowym miejscu. Z okien gabinetu prezesa widać wiele samolotów, panuje ciągły ruch. Cieszy też fakt, że pasażerowie od 1 maja zyskają upragnioną dodatkową przestrzeń.

Rzeczywiście tak się stanie, a to za sprawą zagospodarowania dawnego terminala cargo na terminal dla pasażerów, który będzie uzupełnieniem obecnie funkcjonującego. Zyskamy dodatkowo 6 gate’ów i wygodnie poczekalnie dla odlatujących poza strefę Schengen. To inwestycja, która pozwoli zwiększyć przepustowość lotniska o ok 1,5 - 2 mln pasażerów rocznie odlatujących z Kraków Airport. Sama godzinowa przepustowość odlotowa zostanie zwiększona z 1820 do 2700 na godzinę, to wzrost o blisko 50 procent. Równocześnie rozpoczynamy rozbudowę terminalu od strony zachodniej, co już w 2029 r. pozwoli nam zwiększyć przepustowość lotniska do 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej inwestycji, a więc po rozbudowie od strony wschodniej w 2031 r. będziemy mogli obsługiwać rocznie w komfortowych warunkach ok. 20 mln pasażerów. Ponadto obecne biura zarządu, gdzie rozmawiamy i mamy ten piękny lotniczy widok, także oddamy w przyszłości do dyspozycji pasażerów, ponieważ właśnie tutaj jest zarezerwowane miejsce na kolejny terminal pasażerski. Zachęcam do korzystania z Kraków Airport i do zobaczenia w naszym porcie!