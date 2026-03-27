Posłuchaj i zobacz! Ciekawe wydarzenia w Niedzielę Palmową

W tegorocznym koncercie wielkopostnym w Orawce wystąpi zespół muzyki dawnej Scepus Baroque pod kierunkiem organisty Artura Szczerbinina. W programie znajdzie się wyjątkowy utwór wielkopostny pt. "Stabat Mater" Giovanniego Battisty Pergolesiego. - Koncert dopełnią teksty recytowane przez Barbarę Stępniak-Wilk idealnie pasujące do wymowy koncertu, jak i całego wydarzenia związanego z wystawieniem zasłon wielkopostnych - mówi Rafał Monita, kierownik artystyczny wydarzenia.

Zespół Scepus Baroque wystąpi w składzie: Katarzyna Wiwer - sopran, Matylda Staśto - alt, Agnieszka Świątkowska i Agnieszka Krawczyk - skrzypce barokowe, Agata Sanchez Martos - wiolonczela barokowa, Artur Szczerbinin - pozytyw, prowadzenie, Barbara Stępniak-Wilk - słowo. - Program koncertowy wraz ze słowem będzie znakomicie współgrał z wnętrzem kościoła w Orawce podczas prezentacji opon wielkopostnych oraz podkreślał ich walory duchowe i artystyczne. Dzięki wzajemnemu wspieraniu się sztuk koncert ma szansę stać się szczególnym wydarzeniem o głębokim wymiarze duchowym i artystycznym - zapewnia Rafał Monita.

Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce jest jednym z ważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Małopolski. Jest to najstarszy kościół rzymskokatolicki na Górnej Orawie. Powstał w latach 1651-56 z inicjatywy księdza Jana Sczechowicza, który został sprowadzony na teren Górnej Orawy należącej do Królestwa Węgierskiego z diecezji krakowskiej w celu objęcia opieką duszpasterską zamieszkującej ten teren katolickiej ludności. Praca ks. Sczechowicza i powstanie kościoła miało także w dalszej perspektywie duże znaczenie dla zachowania jej polskiej tożsamości. Kościół orawczański posiada wyjątkowe walory artystyczne. Został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Jednymi z wyróżniających zabytków ruchomych, będących wyposażeniem kościoła od końca XVII wieku są tzw. opony (zasłony) wielkopostne. Kościół w Orawce wyróżnia się wśród podobnych obiektów nie tylko posiadaniem, ale też stosowaniem tych zasłon. Służą one przysłanianiu ołtarzy jedynie przez 9 dni w roku od soboty przed piątą niedzielą Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej. Orawczańskie zasłony to cztery przepiękne zabytkowe tkaniny lniane malowane temperą. Najstarsza z nich ma widoczne datowanie 1676, a trzy pozostałe pochodzą z pocz. XIX wieku.

Wydarzenie w Orawce wspiera Województwo Małopolskie, Powiat Nowotarski oraz Gmina Jabłonka. Patronat honorowy zaś sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Nowotarskiego Tomasz Hamerski. Organizatorem koncertu jest Parafia św. Jana Chrzciciela w Orawce, a współorganizacją zajmuje się Fundacja Kulturalny Szlak, z patronatem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Wstęp na koncert jest wolny, a dodatkowo przed jego rozpoczęciem będzie można zwiedzać świątynię z przewodnikiem.

Z kolei w kościele parafialnym na Cyrhli w Zakopanem w niedzielę 28 marca o godz. 19 odbędzie się góralskie Misterium Męki Pańskiej "Ciyrpiyny miarom Bożyj miłości”. Widowisko, którego autorką i scenarzystką jest Anna Malacina-Karpiel, od 12 lat prezentowane jest w podhalańskich kościołach i na stałe wpisało się w religijne oraz kulturalne wydarzenia regionu. Tegoroczne spotkanie zaplanowano 29 marca 2026 r. po Mszy świętej o godzinie 19.00 w parafii Miłosierdzia Bożego na Cyrhli w Zakopanem. Misterium przedstawia wybrane fragmenty Męki Pańskiej w formie widowiska modlitewnego, przygotowanego w oparciu o tradycję Podhala.

W przedstawieniu pojawiają się postacie znane z ewangelicznej opowieści o Męce Chrystusa, wśród nich płaczące niewiasty, Matka Jezusa, Judasz oraz święta Weronika. Całość prezentowana jest w gwarze podhalańskiej przez osoby zaangażowane w działalność kulturalną regionu. Ważnym elementem widowiska jest także muzyka góralska, która towarzyszy poszczególnym scenom i podkreśla charakter spotkania.