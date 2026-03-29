W tegorocznym koncercie wielkopostnym w Orawce wystąpił zespół muzyki dawnej Scepus Baroque pod kierunkiem organisty Artura Szczerbinina. W programie znalazł się wyjątkowy utwór wielkopostny pt. "Stabat Mater" Giovanniego Battisty Pergolesiego. Skład zespołu był następujący: Katarzyna Wiwer - sopran, Matylda Staśto - alt, Agnieszka Świątkowska i Agnieszka Krawczyk - skrzypce barokowe, Agata Sanchez Martos - wiolonczela barokowa, Artur Szczerbinin - pozytyw, prowadzenie, Barbara Stępniak-Wilk - słowo

- Program koncertowy wraz ze słowem dobrze współgrał z wnętrzem kościoła w Orawce podczas prezentacji opon wielkopostnych oraz podkreślał ich walory duchowe i artystyczne – mówił Rafał Monita, dyrektor artystyczny wydarzenia. Wszystkich artystów i liczną publiczność pozdrowił ks. proboszcz Wojciech Mozdyniewicz.

Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce jest jednym z ważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Małopolski. Jest to najstarszy kościół rzymskokatolicki na Górnej Orawie. Powstał w latach 1651-56 z inicjatywy księdza Jana Sczechowicza, który został sprowadzony na teren Górnej Orawy należącej do Królestwa Węgierskiego z diecezji krakowskiej w celu objęcia opieką duszpasterską zamieszkującej ten teren katolickiej ludności. Praca ks. Sczechowicza i powstanie kościoła miało także w dalszej perspektywie duże znaczenie dla zachowania jej polskiej tożsamości. Kościół orawczański posiada wyjątkowe walory artystyczne. Został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Jednymi z wyróżniających zabytków ruchomych, będących wyposażeniem kościoła od końca XVII wieku są tzw. opony (zasłony) wielkopostne. Kościół w Orawce wyróżnia się wśród podobnych obiektów nie tylko posiadaniem, ale też stosowaniem tych zasłon. Służą one przysłanianiu ołtarzy jedynie przez 9 dni w roku od soboty przed piątą niedzielą Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej. Orawczańskie zasłony to cztery przepiękne zabytkowe tkaniny lniane malowane temperą. Najstarsza z nich ma widoczne datowanie 1676, a trzy pozostałe pochodzą z pocz. XIX wieku.

Wydarzenie w Orawce wsparło Województwo Małopolskie, Powiat Nowotarski oraz Gmina Jabłonka. Patronat honorowy zaś sprawował Zarząd Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Nowotarskiego Tomasz Hamerski.

Organizatorem koncertu była Parafia św. Jana Chrzciciela w Orawce, a współorganizacją zajęła się Fundacja Kulturalny Szlak, z patronatem Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Wstęp na koncert był wolny, a dodatkowo przed jego rozpoczęciem można było zwiedzać świątynię z przewodnikiem Lucyną Borczuch.