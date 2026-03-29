krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Zakopane. Kiedy Jezus mówi po góralsku

Pod tytułem "Ciyrpiyny miarom Bożyj miłości” w niedzielny wieczór 29 marca w kościele na zakopiańskiej Cyrhli odbyło się góralskie Misterium Męki Pańskiej.

 
Podczas widowiska było wiele elementów góralskich. Jan Głąbiński /Foto Gość

Widowisko, którego autorką i scenarzystką jest Anna Malacina-Karpiel, od ponad 10 lat prezentowane jest w podhalańskich kościołach i na stałe wpisało się w religijne oraz kulturalne wydarzenia regionu. Misterium przedstawia wybrane fragmenty Męki Pańskiej w formie widowiska modlitewnego, przygotowanego w oparciu o tradycję Podhala.

W przedstawieniu pojawiają się postacie znane z ewangelicznej opowieści o Męce Chrystusa, wśród nich płaczące niewiasty, Matka Jezusa, Judasz oraz święta Weronika. Całość była prezentowana w gwarze podhalańskiej przez osoby zaangażowane w działalność kulturalną regionu. Ważnym elementem widowiska była także muzyka góralska, która towarzyszyła poszczególnym scenom i podkreśla charakter spotkania.

Wszystkim osobom występującym w Góralskiej Męce Pańskiej podziękował ks. Andrzej Jerominek ze zgromadzenia księży marianów, którzy są duszpasterzami na zakopiańskiej Cyrhli. 

« 1 »
Pasja po góralsku

DODANE 29.03.2026

Pasja po góralsku

W niedzielny wieczór 29 marca parafianie, mieszkańcy innych rejonów Zakopanego oraz turyści mogli zobaczyć w kościele Miłosierdzia Bożego na Cyrhli ciekawe przedstawienie pasyjne, bo z perspektywy góralskiego folkloru.  

publikacja 29.03.2026 22:16

