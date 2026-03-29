Widowisko, którego autorką i scenarzystką jest Anna Malacina-Karpiel, od ponad 10 lat prezentowane jest w podhalańskich kościołach i na stałe wpisało się w religijne oraz kulturalne wydarzenia regionu. Misterium przedstawia wybrane fragmenty Męki Pańskiej w formie widowiska modlitewnego, przygotowanego w oparciu o tradycję Podhala.

W przedstawieniu pojawiają się postacie znane z ewangelicznej opowieści o Męce Chrystusa, wśród nich płaczące niewiasty, Matka Jezusa, Judasz oraz święta Weronika. Całość była prezentowana w gwarze podhalańskiej przez osoby zaangażowane w działalność kulturalną regionu. Ważnym elementem widowiska była także muzyka góralska, która towarzyszyła poszczególnym scenom i podkreśla charakter spotkania.

Wszystkim osobom występującym w Góralskiej Męce Pańskiej podziękował ks. Andrzej Jerominek ze zgromadzenia księży marianów, którzy są duszpasterzami na zakopiańskiej Cyrhli.