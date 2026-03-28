Od soboty 28 marca archidiecezja krakowska ma już 607 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. - To potężna armia mężczyzn wierzących, modlących się i służących Chrystusowi w Kościele. To, że jest to duża liczba, nie znaczy wcale, że szafarze posługują w każdej parafii archidiecezji. Wciąż mamy bowiem wiele wspólnot parafialnych, gdzie nie ma szafarzy - nawet w mojej rodzinnej parafii mimo starań proboszcza (i moich) jeszcze nikt nie podjął się tego zadania - zauważa ks. Artur Czepiel, który od czterech lat jest duszpasterzem szafarzy oraz dba o przygotowanie do tej posługi kolejnych mężczyzn.

Tradycją w naszej archidiecezji jest to, iż błogosławieństwo do posługi nadzwyczajnego szafarza kandydaci przyjmują w sobotę przed Niedzielą Palmową. - Za kilka chwil minie 20 lat odkąd pierwsi mężczyźni podjęli posługę szafarzy w archidiecezji krakowskiej - 8 kwietnia 2006 r. błogosławieństwo z rąk ówczesnego metropolity kard. Stanisława Dziwisza w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przyjęło 61 mężczyzn z 32 parafii. Bardzo się cieszę, że dziś do tego zastępu sług Chrystusa dołączyli kolejni panowie, którzy przygotowywali się do tej chwili od pół roku - dodaje ks. Artur i dziękuje wszystkim proboszczom, którzy jesienią skierowali wybranych przez siebie mężczyzn na kurs szafarza. - To wyraz ich troski o chorych, którzy są w parafiach oraz duszpasterskiej dalekowzroczności - nie ma wątpliwości ks. Czepiej.

Tym razem błogosławieństwa nadzwyczajnym szafarzom udzielił bp Jan Zając, który nałożył na ich szyje symboliczne krzyże. W homilii mówił m.in. - przywołując świadectwo św. Faustyny odnoszące się do doświadczenia dotykania Hostii. Kończąc - by nowi szafarze podjęli służbę z wielką gorliwością. - Chrystus pragnie spoczywać na waszych rękach, a nie tylko w waszych sercach. Idźmy zatem na spotkanie z miłością Chrystusa Pana, który przygotowuje wam ten wspaniały dar rozdawania ciała Pańskiego tym, którzy tego pragną - stwierdził kustosz honorowy łagiewnickiego sanktuarium dodając: - Patrząc na Was jestem przekonany, że Pan Jezus dzisiaj zaprosił was tutaj, aby na pustyni świata być z wami, być bliżej was i przekazać wam coś szczególnego. On pragnie przez posługę Kościoła powierzyć wam funkcję, która upoważnia was do udzielania innym Komunii Świętej, a także do zanoszenia jej chorym, również jako wiatyku - zaznaczył. Prosił też nowych szafarzy, by przyjęli ten znak zaufania Chrystusa i Kościoła w duchu odpowiedzialności za każde wzięcie Go do swoich rąk i przekazywanie innym, jako Najświętszego Sakramentu. - Starajcie się dawać przykład życia chrześcijańskiego w wierze i w dobrych obyczajach, gorliwie korzystając z eucharystycznej tajemnicy jedności i miłości - zachęcał bp Zając.

Na słowa biskupa jednogłośnie i zgodnie odpowiadają wszyscy mężczyźni, którzy podjęli się bycia nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. - W mojej parafii w Swoszowicach do dziś nie było nadzwyczajnych szafarzy, dlatego propozycję proboszcza przyjąłem z dużym zrozumieniem potrzeby, jaka istnieje. Jest przecież coraz mniej księży, społeczeństwo się starzeje, więc są ludzie, którzy chcą przyjmować Pana Jezusa, a nie mogą już pójść do kościoła, by uczestniczyć w Mszy św. Mam poczucie, że posługa nadzwyczajnego szafarza pomoże przybliżyć ich do Chrystusa w chorobie, którą dźwigają - mówi Piotr Goryl i dodaje, iż półroczne przygotowanie było dla niego duchowym odnowieniem, rekolekcjami, które trwały tak wiele miesięcy. - Pozwoliło mi to na nowo przeżyć moją relację z Chrystusem. Bardzo się cieszę, że w tym wszystkim wspiera mnie moja żona - podkreśla Piotr.

Sławek Warzecha mówi z kolei, że w sercu już od dawna czuł pragnienie służby Chrystusowi i Kościołowi, dlatego propozycja proboszcza była dla niego dużą radością. - Moje "tak" to odpowiedź na potrzeby parafii Matki Bożej Saletyńskiej. To także troska o chorych, o potrzebujących tego, by przynieść im Jezusa i dam im siebie - tłumaczy. Nie kryje też wzruszenia gdy opowiada, że kurs pozwolił mu poczuć się tak, jakby Jezus, przyjaciel, przytulił go i pozwolił mu dotykać swojego Ciała oraz nieść Go innym. - Mnie także wspiera żona i za to jej dziękuję - dodaje Sławek, a Ula zapewnia, że zgodziła się, by mąż poszedł na kurs ponieważ wie, iż ma to na celu dobro tych, którzy sami do kościoła przyjść nie mogą.