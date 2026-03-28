Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to prawdziwi uczniowie Chrystusa

Monika Łącka: Nadzwyczajni szafarze niosą Jezusa tym, którzy sami do kościoła przyjść nie mogą. Ich posługę można więc nazwać posługą pełną miłosierdzia?

Ks. Artur Czepiel: Oczywiście, że tak! Pierwszym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii chorym. W ten sposób umożliwiają im utrzymywanie więzi z Miłosiernym Panem. Spełniają również uczynek miłosierdzia co do ciała gdyż odwiedzają te osoby i oprócz Komunii dają im swoją obecność, chwilę rozmowy. Wiem jak bardzo moi szafarze przezywają, gdy ktoś z chorych odejdzie do Pana. Nieraz, gdy mi o tym opowiadają, widzę łzy w oczach. Posługa wobec chorych czyni ich prawdziwymi apostołami miłosiernego Pana.

Bezcenna jest również ich posługa w parafiach, zwłaszcza w te dni, gdy do Komunii Świętej przystępuje bardzo wielu wiernych. Myślę o Triduum Paschalnym, Wielkanocy, Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

W Niedzielę Miłosierdzia wielu Szafarzy podejmuje także posługę w sanktuarium w Łagiewnikach. Wielka liczba pielgrzymów, jaka nawiedza to miejsce, sprawia. że ich pomoc w rozdzielaniu Chrystusowego Ciała jest niezbędna. Również w parafiach w tych dniach, gdy tylu ludzi przystępuje do stołu Pańskiego, ich pomoc jest naprawdę nieodzowna. Pamiętajmy, że z uwagi na zmniejszającą się liczbę powołań maleje liczba duchownych w parafiach. W takich sytuacjach posługa szafarzy i ich pomoc staje się naprawdę koniecznie, szczególnie podczas świąt.

28 marca błogosławieństwo przyjęło 33 mężczyzn. W archidiecezji krakowskiej mamy więc już 607 szafarzy. To dużo czy wciąż za mało?

To przede wszystkim potężna armia mężczyzn wierzących, modlących się i służących Chrystusowi w Kościele. To, że jest to duża liczba, nie znaczy wcale, iż posługują oni w każdej parafii archidiecezji. Wciąż mamy wiele wspólnot parafialnych, gdzie szafarzy nie ma. Nawet w mojej rodzinnej parafii, mimo starań proboszcza (i moich), nikt nie podjął się tego zadania... Czasem wystarczy jedna czy dwie osoby, które opierają się na fałszywych objawieniach czy treściach niezgodnych z dokumentami Kościoła, by obudzić negatywne nastroje i zniechęcić kandydatów. Takim osobom chcę powiedzieć, że gdyby nie szafarze, wielu chorych w naszej archidiecezji byłoby pozbawionych Komunii w niedzielę i uroczystości. Dodam tylko, że jestem juz czwarty rok ich duszpasterzem i Bogu za to dziękuję. To są prawdziwi uczniowie Chrystusa i misjonarze w swoich środowiskach, którzy dają świadectwo poprzez swoje zaangażowanie.

Chcę także przypomnieć, iż pierwsze i podstawowe zadanie szafarza to zanoszenie Komunii chorym i cierpiącym. Szafarze mogą także rozdawać Komunię w zgromadzeniu liturgicznym, gdy zachodzi ku temu wyraźna potrzeba. Do tej posługi posyła ich Kościół a błogosławieństwa udziela im biskup. Wszystko w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Dokumenty o posłudze szafarzy można znaleźć w internecie, również na stronie szafarzy naszej archidiecezji. Jeśli nauczanie Kościoła kogoś nie przekonuje, lub jeśli ktoś woli się pozbawić Komunii niż ją przyjąć z rąk szafarza, to naprawdę trudno mi to komentować…

W tym roku mija 20 lat od rozpoczęcia posługi szafarzy w naszej archidiecezji. Czas więc na świętowanie jubileuszu?

8 kwietnia 2006 r. pierwsze w historii naszej archidiecezji błogosławieństwo do posługi przyjęło 61 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z 32 parafii. Udzielił im to ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przez 20 lat opiekunami szafarzy byli: ks. Jerzy Serwin, ks. Michał Leśniak i ks. Ryszard Kilanowicz. Od 1 sierpnia 2022 r. to ja pełnię tę posługę. Nie mogę nie wspomnieć księży Stanisława Mieszczaka SCJ i Stanisława Szczepańca, którzy byli u początków wprowadzania tej posługi i nadal prowadzą zajęcia podczas kursu. Chcemy dziękować Bogu za te 20 lat obecności szafarzy w naszej archidiecezji. Zrobimy to w bazylice Bożego Ciała, 5 maja, we wspomnienie patrona szafarzy - św. Stanisława Kazimierczyka oraz 13 czerwca, w Myślenicach, gdzie odbędzie się 2. Archidiecezjalna Pielgrzymka Szafarzy naszej archidiecezji. Będzie jej przewodniczył kard. Grzegorz Ryś. Świętujemy skromnie, bo jak mi ostatnio powiedział jeden szafarz: my nie posługujemy dla wiwatów, hołdów i medali, tylko dla Chrystusa.