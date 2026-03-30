Uczestnicy 20. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej przeszli od pallotyńskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia do Opactwa Cystersów w Mogile. Nabożeństwu przewodniczył bp Robert Chrząszcz, który nawiązując do hasła roku duszpasterskiego zwrócił uwagę, że pójście drogą krzyża to bycie pielgrzymem nadziei.

- Każdy z nas jest dla Jezusa ważny i to jest dla nas źródłem nadziei. Możemy być pielgrzymami nadziei, gdy staramy się nieść nasze codzienne krzyże. Mimo różnych trudności mamy nadzieję, że nie jesteśmy sami, że On będzie razem z nami - podkreślił, zachęcając do tego, by życie wiernych było świadectwem wartości pójścia z wiarą za krzyżem Chrystusa.

Modlący się nieśli w rękach zapalone świece lub znicze. Przyznawali, że taka forma modlitwy jest to dla nich wyraz pamięci o wydarzeniach z 1960 r., kiedy mieszkańcy tego miasta stanęli w obronie krzyża na Osiedlu Teatralnym.

- Władze komunistyczne chciały, aby w naszym mieście i dzielnicy nie było Boga. Upór i mocna wiara ludzi sprawiła jednak, że stało się inaczej. Tą modlitwą i przejściem dziękujemy za to i także my świadczymy o tym, że dalej obecność Boga i Jego działanie w Nowej Hucie są dla nas bardzo ważne - oceniła pani Maria.

Potwierdził to proboszcz pallotyńskiej parafii, ks. Krzysztof Wojda SAC. - Widok rzeszy wiernych, którzy publicznie pokazują swoją wiarę i oddanie krzyżowi Jezusa dowodzi, że plany ludzkie nie są planami Boskimi. Nowa Huta miała być antyreligijna. Nie jest taka, a dzisiejsza modlitwa to ogromne świadectwo tego, że w naszej dzielnicy Bóg zajmuje naprawdę ważne miejsce - wskazał kapłan.

Rozważania jubileuszowej odsłony Męki Pańskiej na ulicach Nowej Huty odbywały się pod hasłem "Idźcie i głoście". "Nie możemy budować świata opartego na miłości i przebaczeniu, jeśli wpierw sami nie nauczymy się kochać i nie będziemy potrafili przebaczać. Jezus pragnie, aby każdy z nas zajrzał w swoje serce i zobaczył jak wiele przestrzeni naszego życia wymaga Jego uzdrawiającej łaski, dzięki której możemy iść drogą świętości przyczyniając się do zbawienia swojego i naszych bliźnich. Jezu proszę Cię o to abym zawsze w pierwszej kolejności walczył ze swoim grzechem i z Twoją pomocą przezwyciężał każde zło, które pojawi się w moim życiu" - wybrzmiał fragment rozważań stacji VIII.

Nowohucka Droga Krzyżowa co roku gromadzi tysiące wiernych z Nowej Huty i całego Krakowa, którzy chcą wspólnie przenieść krzyż Chrystusa przez "miasto bez krzyża", dając tym samym świadectwo swojej wiary i poczucia przynależności do tego miejsca.