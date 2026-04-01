Otrzymał ją w tym roku Jacek Salwiński, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Krakowa, postać ze wszech miar zasłużona, a jednocześnie w Krakowie niezwykle popularna już od czasów studenckich, co w nieco momentami żartobliwej laudacji podkreślił jego szef i zarazem kolega ze studiów - dyrektor Michał Niezabitowski. Ale obok żartów było w laudacji miejsce na opis korzeni laureata, tradycji, z której się wywodzi, i która już w życiu zawodowym doprowadziła go do tego, że odegrał kluczową rolę w powstaniu dwóch nowych oddziałów muzeum - Muzeum Podgórza (w którym to Podgórzu się urodził) i Muzeum Nowej Huty (w której mieszka). Także "Trasa Pamięci Muzeum Krakowa (...) to autorski pomysł i koncepcja dzisiejszego laureata".

Odebrawszy nagrodę z rąk prezydenta Stanisława Kracika i prezesa ks. Dariusza Rasia, mocno wzruszony laureat powiedział: - To spotkanie jest spotkaniem członków towarzystwa, mojej najbliższej rodziny, która jest przy mnie zawsze, jest obecna, jest tuż koło mnie, społeczności Krakowa, społeczności naszego muzeum. Bardzo dziękuję wszystkim, że jesteście ze mną dzisiaj w tej chwili. To niezwykłe wyróżnienie dla mnie jest także podsumowaniem mojej pracy w trakcie 40 lat.

Następnie prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ks. Raś podziękował instytucjom i osobom wspierającym jego działalność.

Jest tradycją, że jawną, dostępną dla szerokiej publiczności część walnego zgromadzenia kończy wykład mistrzowski, wygłaszany przez zaproszonego gościa. W tym roku był nim kard. Grzegorz Ryś, który jest nie tylko teologiem, ale i wytrawnym historykiem. Mówił o początkach Kościoła w Polsce i w Krakowie. Za kamień milowy uznał śmierć i kanonizację św. Stanisława oraz jego odległego poprzednika św. Wojciecha. Z krwi tych dwóch męczenników zrodził się polski Kościół. - Jedność jest owocem męczeństwa - zaznaczył kardynał.

W podziękowaniu za wykład dyrektor Niezabitowski wręczył kardynałowi drzewko emausowe - krakowski symbol Wielkiejnocy.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa działa od 1897 roku. Wprawdzie te bez mała 130 lat to, jak na Kraków, jest niewiele, niemniej pozostaje towarzystwo jedną z najstarszych na ziemiach polskich organizacji społecznych. Nagroda nosząca imię członka założyciela i hojnego darczyńcy towarzystwa (w ofiarowanej przez niego kamienicy przy ul. św. Jana mieści się do dziś jego siedziba) przyznawana jest dorocznie za zasługi dla zabytków Krakowa i/lub osiągnięcia naukowe.

Dodajmy, że prowadzący po raz pierwszy walne zebranie nowy prezes ks. Raś poradził sobie sprawnie, mimo widocznej tremy debiutanta.