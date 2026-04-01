Ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, i ks. Rafał Buzała, dyrektor ZOL, nie mają wątpliwości, że bez zaangażowania darczyńców ta budowa na pewno nie postępowałaby tak szybko. - Nieustannie otaczam ich więc - wraz z pacjentami ZOL i całym personelem - modlitwą i proszę, by o Caritas wciąż pamiętali - podkreśla ks. Buzała.

Budowa zaś musiała się rozpocząć, i to w trybie natychmiastowym. Dlaczego? Ponieważ budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który istnieje od lat, już od dawna nie spełniał aktualnych norm dotyczących prowadzenia placówek medycznych. Opinia straży pożarnej i wszelkich innych służb była w tym temacie jednoznaczna. Ten fakt mocno leżał na sercu abp. Markowi Jędraszewskiemu, poprzedniemu metropolicie krakowskiemu, dlatego wręczając ks. Rafałowi dekret mianujący go dyrektorem ZOL, powiedział, że najważniejszym zadaniem będzie doprowadzenie do startu budowy. - Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji było jednak usunięcie z tego budynku, w którym są pacjenci, nieprawidłowości, byśmy dostali czas na uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu i wbicie pierwszej łopaty. Dobro pacjentów było priorytetem - zapewnia ks. Rafał i dodaje, że od pierwszego dnia pracy, gdy przyszedł do Zatora (wcześniej przez długie lata był duszpasterzem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), codziennie powtarza sobie słowa, które stały się jego drogowskazem: "Pamiętaj, że najważniejszy jest cierpiący Chrystus w cierpiącym człowieku".

Tak będzie wyglądał nowy ZOL. Wizualizacja Caritas Archidiecezji Krakowskiej

- Tamtego pierwszego dnia zrozumiałem też, że tak wygląda młodość... na starość. I tak właśnie patrzę na tych naszych pacjentów, którzy często trafiają do nas mocno doświadczeni przez życie, mając w sobie dużo buntu, smutku, złości. Bywa nawet, że przez pewien czas nie chcą uczestniczyć w życiu duchowym ZOL, a ja tę ich wolę szanuję, a jednocześnie dyskretnie towarzyszę im w dojrzewaniu do decyzji o powrocie do życia sakramentalnego. Ten moment następuje zaś, gdy chorzy widzą, że są tutaj pośród innych cierpiących osób, które w tym spotkaniu z Chrystusem sakramentalnym odnalazły swoją siłę i rozpoczęły nowe życie - zamyśla się ks. Rafał. To nowe życie oznacza również uwolnienie się z samotności, która jeszcze nie tak dawno mocno doskwierała, dlatego wielu pacjentów nie chce mieszkać w pojedynczych pokojach - oni tęsknią do drugiego człowieka, do rozmowy i do ciekawego spędzania czasu. Personel ZOL stara się więc wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom (na tyle, na ile jest to możliwe).

- Jednym z elementów takiego dobrego spędzania czasu jest nasze niedzielne "kawkowanie". Przecież większość z nas lubi wypić kawę w dobrym towarzystwie, dlatego i ja w każdą niedzielę, gdy nie jestem zajęty innymi sprawami, przychodzę do chorych i czas kawowy jest okazją do rozmów, czasem też na trudne duchowe tematy - przyznaje ks. Buzała.

ZOL prowadzony przez Caritas nie mógłby też istnieć bez codziennej Mszy św. i innych nabożeństw, które sprawiają, że chorzy stopniowo coraz bardziej doceniają fakt, iż mieszkają z Jezusem pod jednym dachem. - To jest piękne, że mogę ich prowadzić przez tę drogę, do spotkania z Panem Bogiem i dlatego uważam, że to jest niesamowicie ważna cząstka działalności Caritas. Przecież ostatecznie chodzi o zbawienie człowieka, a ja nie mam wątpliwości, że to są ludzie, którzy zostali mi dani i zadani - podkreśla dyrektor ośrodka.

Do Zatora trafiają zaś osoby po udarach, wylewach, ze stwardnieniem rozsianym i z wieloma innymi przewlekłymi chorobami (które przekreślają samodzielność), a niektórzy na skierowaniu mają po prostu napisane: "starość". - Bywają także dramatyczne historie, np. wypadki, na skutek których ktoś ma złamany kręgosłup. Pielęgnując pacjentów od 25 lat wiem, że ta praca uczy mnie patrzenia na drugiego człowieka z miłością i miłosierdziem. Zwłaszcza na tego człowieka, dla którego całym światem jest jego łóżko - zamyśla się Barbara Górny, pielęgniarka oddziałowa, i dodaje, że o poziomie opieki, jaką dostają chorzy, świadczy m.in. fakt, że nie mają oni odleżyn, co niestety zdarza się w szpitalach.

Postępy budowy cieszą nie tylko ks. Rafała, ale też pacjentów, którzy czekają, aż będą mogli przenieść się do nowych, jasnych, słonecznych i przestronnych pokoi. Kiedy to nastąpi? Ekipa budowlana ma zakończyć wszelkie prace do maja 2027 r., a przeprowadzka do nowego budynku powinna nastąpić do 30 listopada 2027 roku. Nowy ZOL będzie mieścił się na 3,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej. W tym, który istnieje obecnie, są miejsca dla 39 osób. W nowym będzie 67, a pokoje będą bardzo nowoczesne. Na parterze znajdzie się 16 sal dwuosobowych, 3 trzyosobowe (dla chorych bez kontaktu lub z ograniczonym kontaktem) oraz 2 jednoosobowe (w tym jedna izolatka). Wszystkie będą posiadać klimatyzację i łazienki.

Dolną kondygnację budynku zajmą też duża, przeszklona jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, apteka, dyżurka pielęgniarek i sala zabiegowa. Na pierwszym piętrze zaplanowano 10 sal dwuosobowych, 1 trzyosobową i 1 jednoosobową. Będą tu także m.in. kaplica, świetlica, dyżurka, pokój zabiegowy, gabinety specjalistów, sala terapii zajęciowej, sala doświadczania świata oraz sala do rehabilitacji. Wszystko, łącznie z windami, musi być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Powstaje również zadaszony słoneczny taras, a wokół budynku będzie dużo zieleni oraz alejki do spacerowania wraz ze ścieżką sensoryczną - opowiada Marek Borzestowski, inspektor nadzoru inwestorskiego, oprowadzając po placu budowy.

Budynek będzie jasny i przestronny, bardzo nowoczesny. Wizualizacja Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Budowa będzie kosztować prawie 25 mln zł - żeby wystartowała, niezbędny był wkład własny. Na szczęście Caritas Archidiecezji Krakowskiej od dłuższego czasu gromadziła pieniądze na tę inwestycję, a dofinansował ją PFRON we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. - W 2025 r. otrzymaliśmy w ten sposób 1,5 mln zł. W roku obecnym i w 2027 mamy zagwarantowane kwoty ok. miliona złotych. Cały czas szukamy też innych źródeł wsparcia - pisząc projekty, pukając do urzędów, samorządów oraz do drzwi parafii naszej diecezji, gdzie ks. Rafał gościnnie mówi kazania i kwestuje razem z pracownikami i wolontariuszami - mówi ks. Ślusarczyk i dodaje, że jego marzeniem jest, by nowy ZOL był odbiciem Domu Ulgi w Cierpieniu, który w San Giovanni Rotondo stworzył św. o. Pio.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ponad 46 różnych placówek, a także włącza się i angażuje w bieżące wydarzenia wymagające szybkiej reakcji (jak chociażby powódź na Śląsku jesienią 2024 r. czy pomoc dla walczącej z rosyjskimi atakami Ukrainy).

Budowę można wspierać, wpłacając datki na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej (szczegóły można znaleźć na www.krakowcaritas.pl). Warto też przekazać krakowskiej Caritas 1,5 proc. swojego podatku (KRS 0000207658).