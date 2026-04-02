Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, podczas wernisażu podkreślił, że lotnisko jest dumne z takiego patrona. - Robimy wszystko, aby tę pamięć o nim nie tyko podtrzymać, ale również rozwijać i przekazywać. Nazywaliśmy naszego Ojca Świętego pielgrzymem świata, bo odbył ponad 100 podróży apostolskich, ponad 30 razy okrążył kulę ziemską, przemierzając samolotem ponad 1 300 000 km. Pamiętamy tę niezwykłą życzliwość, sympatię, miłość, którą zawsze czuliśmy ze strony Ojca Świętego - zaznaczył.

Wystawę można oglądać na kładce łączącej stację kolejową z terminalem Kraków Airport. Pasażerowie i wszystkie inne osoby mają okazję zobaczyć wyjątkowe fotografie dokumentujące życie i pontyfikat papieża z Polski, które stanowią poruszające świadectwo jego duchowego i humanistycznego przesłania. Ekspozycja składa się łącznie z 16 plansz.

Grzegorz Sobol, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. rozwoju kultury w regionie, odczytał list od marszałek Iwony Gibas, która - nawiązując do umiejscowienia wystawy - zauważa, że otwierana wystawa zachęci ludzi odwiedzających krakowskie lotnisko do zatrzymania się i chwili refleksji. "Ekspozycja pokazuje nam wciąż aktualne i dotyczące ludzkich spraw przesłanie wybitnego Małopolanina - św. Jana Pawła II. Głównym punktem odniesienia wystawy jest właśnie człowiek, ukazany w wielu społecznych i duchowych przejawach wraz z wartościami, które go kształtują" - zaznaczyła I. Gibas.

Elżbieta Wojtan, p.o. dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie, skierowała słowa podziękowania do prezesa podkrakowskiego lotniska za życzliwość, chęć podejmowania współpracy i pomoc w realizacji inicjatyw sławiących i kontynuujących dziedzictwo i myśl św. Jana Pawła II. Wyraziła też wdzięczność pracownikom instytutu za stworzenie wystawy. Przygotowały ją Dorota Boczkowska-Molenda, Alicja Kędra i Paulina Druzgała.

W wernisażu wystawy wziął udział ks. Mieszko Ćwiertnia, kapelan lotniskowy.

Otwarcie wystawy zbiegło się w czasie z uruchomieniem letniej siatki połączeń z Balic. Pasażerowie mają do dyspozycji 173 połączenia do 119 miast w 39 państwach. Prezes Strutyński podkreśla, że sezon zimowy można uznać za bardzo udany. Łącznie od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło już 3 036 435 pasażerów.