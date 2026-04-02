Podhale. Krzyż na Giewoncie nie będzie podświetlony

Watrę pamięci na nowotarskim Zadziale, który góruje nad miastem, organizował co roku po śmierci Jana Pawła II miejski oddział Związku Podhalan. - W związku z tym, że 2 kwietnia przypada w Wielki Czwartek, nie chcemy rozbijać tego czasu modlitwy i organizować naszego spotkania - podkreśla Wojciech Groń, prezes ZP w Nowym Targu.

Jednocześnie W. Groń zachęca, by indywidualnie udać się pod tablicę pamiątkową Jana Pawła II na rynku i na lotnisko - miejsce spotkania Ojca Świętego z milionem wiernych w czerwcu 1979 roku. Stoi tam pomnik papieża z Polski.

W. Groń wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Watychą złożyli już wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową Jana Pawła II, która jest umiejscowiona na budynku ratusza. Góral udał się też na nowotarskie lotnisko.

Watra pamięci na nowotarskim Zadziale nie zapłonęła także w okresie pandemii - w 2020 i 2021 roku. Górale zawsze ją palili w okolicach godz. 21.37, spotykając się wcześniej na modlitwie.

Ważnym punktem wydarzeń każdego roku 2 kwietnia było podświetlanie krzyża na Giewoncie. W tym roku tak się jednak nie stanie. Choć na szczycie jest instalacja, którą można uruchomić zdalnie, lampy przykryła prawie dwumetrowa warstwa śniegu. Z uwagi na zagrożenie lawinowe nikt też nie uda się na szczyt, aby je oczyścić.

Co roku grupa zakopiańczyków wychodziła na szczyt Giewontu, by o 21.37 rozświetlić krzyż. Wokół tego jednak narastały kontrowersje, Tatrzański Park Narodowy twierdził, że takie działania łamią zasady obowiązujące na terenie TPN. Stąd pracownicy TPN zainstalowali przy postumencie tymczasowy system oświetleniowy, sterowany zdalnie. Niestety, warunki pogodowe na Podhalu przypominają bardziej zimę niż wiosnę. Wszędzie zalega śnieg.