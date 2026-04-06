Ks. prof. Robert Tyrała: W Kościele potrzebny jest każdy

W liście na drugi dzień Świąt Wielkanocnych rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreślił, że w rozwoju Kościoła istotni są wierni świadomi swojej wiary.
Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała zwrócił uwagę, że pierwotna wspólnota Kościoła była umacniana nie tylko prymatem Piotra, kolegialnością biskupów oraz pracą prezbiterów, ale jednocześnie codziennym rozwojem wiary świeckich.
"Kościół jest wyjątkowym domem, w którym życie trwa nawet po śmierci. Do niego rodzimy się poprzez przyjęcie Chrztu Świętego i wówczas stajemy się jego domownikami. W nim jedni są pasterzami, a inni świeckimi. Każdy ma w nim swoją misję i powołanie" - tłumaczył.
Dopowiedział, że w Kościele potrzebny jest każdy, bez wyjątku. "Mamy się w nim odnaleźć i wziąć za niego odpowiedzialność: za jego przyszłość, rozwój i życie wiary. Jesteśmy tym samym zobowiązani, aby Kościół odnaleźć także w sobie, bo Kościół ma żyć w nas. To na tym polega synodalność, która jest relacją, misyjnym stylem życia i ewangelizacyjnym rozesłaniem. Jesteśmy wszyscy na mocy Chrztu Świętego równi godnością, ale zróżnicowani w działaniu" - napisał.
Rektor przypomniał słowa ks. Franciszka Blachnickiego o tym, że Kościół jest "w pełni Kościołem żywym dopiero wtedy, gdy wcieli się w jakąś wspólnotę". "Soborowa wizja Kościoła, czyli wielkiej rodziny Ludu Bożego, urzeczywistnia się właśnie wtedy, gdy każda i każdy z nas jest świadomy swojej wiary i dojrzewa do wynikających z niej zobowiązań oraz prowadzi misyjny styl życia. Wówczas rodzi się i rozwija wspólnota wspólnot. Dziś, mamy szczególną szansę, aby na nowo obudzić w sobie ten wyjątkowy charyzmat - dany i zadany - każdej i każdemu z nas" - czytamy dalej.
Ks. prof. Tyrała wskazał, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie pełni posługę myślenia, kształcenia i formowania wszystkich, którzy go tworzą. "Nasze naukowe badania, a także kształcenie studentów, odbywają się dziś w nowoczesnych salach. My również jesteśmy Kościołem w drodze. Jako uniwersytecka wspólnota wiary na swój sposób wypełniamy misję, jaką zlecił nam Zmartwychwstały Pan: »Idźcie i nauczajcie«. My także jesteśmy pielgrzymami nadziei i chcemy budować duchowy Kościół, będąc jego żywą cząstką" - ocenił.
Ksiądz rektor zachęcił również do podjęcia studiów na krakowskiej uczelni papieskiej tegorocznych maturzystów, którzy chcą rozwijać wiedzę i wysokie kompetencje, opierając je na wartościach zakorzenionych w Bogu. "W dzisiejszym chaotycznym świecie należy bowiem budować stabilny i trwały światopogląd, co właśnie proponujemy naszym studentom. To jest także budowanie współczesnego Kościoła, który istnieje w żywych komórkach" - podkreślił.
Zaznaczył przy tym, że wierni są częścią akademickiej wspólnoty przez modlitwę oraz dar hojnego serca dla naszej uczelni. "Nasz kampus został rozbudowany również dzięki waszej ofiarności. Dziękuję za to! Z wdzięcznością pamiętamy o was - naszych darczyńcach - w modlitwie" - zapewnił.
"Życzę wam wszystkim spełnienia nadziei oraz życia łaski w zdrowiu i błogosławieństwie Zmartwychwstałego Pana, którego codziennie spotykamy na naszej drodze do Emaus. Obyśmy potrafili rozpoznać Go jako Pana i Zbawiciela" - zakończył list rektor UPJPII.