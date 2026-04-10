Rozdajemy wejściówki na pokaz filmu "Maryja. Matka papieża"

Jak przekonują twórcy filmu, którego dystrybutorem jest krakowski Rafael Film, to pierwszy obraz, który odsłania mistyczną więź pomiędzy św. Janem Pawłem II a Matką Bożą. To także opowieść o relacji, która była sercem i sensem jego życia oraz drogą do świętości. - Co ważne, w filmie Maryja nie jest jedynie adresatką papieskiego "Totus Tuus", lecz przede wszystkim prawdziwą Matką i przewodniczką nieustannie obecną w przełomowych i dramatycznych momentach XX wieku oraz w osobistych zmaganiach Karola Wojtyły. Szczególne miejsce zajmuje zaś wątek objawień fatimskich i ujawnionej przez papieża III Tajemnicy Fatimskiej, odnoszącej się do zagrożenia ze strony Rosji i duchowej walki toczącej się w świecie - zauważa Liliana Surma z Rafael Film.

"Maryja. Matka papieża" opowiada również o tym, iż duchowa droga św. Jana Pawła II wyrastała z głęboko zakorzenionej polskiej maryjności - z wiary narodu, który przez wieki zawierzał swoje losy Matce Bożej. Papież nie tylko z tej tradycji wyrósł, lecz także nadał jej nowy, uniwersalny wymiar, ukazując światu maryjność jako drogę zawierzenia, odwagi i nadziei. - Zdjęcia powstały więc tam, gdzie drogi św. Jana Pawła II przecinały się z obecnością Maryi: w Fatimie, Watykanie, Rzymie, Mentorelli, a także w Polsce w Gietrzwałdzie, Częstochowie, Wadowicach i Ossowie - miejscu Cudu nad Wisłą - opowiada L. Surma. W filmie nie mogło więc zabraknąć wątków przypominających o zakorzenionej w naszej historii maryjności, o jubileuszu 70. rocznicy Ślubów Jasnogórskich oraz o prawdzie, że z woli Boga Maryja jest Matką każdego człowieka. Występują w nim wybitni eksperci, rektorzy sanktuariów maryjnych oraz osoby z najbliższego otoczenia papieża, a archiwalia ożywione nowoczesną technologią oraz obraz zarejestrowany z użyciem kinowych obiektywów nadaje całości jedyną w swoim rodzaju siłę przekazu.

- Ojciec Święty miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. To Jej zawierzył swój pontyfikat pod wezwaniem "Totus Tuus". Ze zdumieniem jednak odkryliśmy fakt, że nikt do tej pory nie zrobił filmu, który ukazuje mistyczną relację św. Jana Pawła II z Maryją. Właśnie dlatego "Maryja. Matka Papieża" odsłania kulisy tej unikalnej więzi, która w czasie zagrożenia ze strony Rosji doprowadziła Karola Wojtyłę do świętości - stwierdza reżyser Jan Sobierajski i dodaje, że i dziś, gdy żyjemy w cieniu zagrożenia ze strony Rosji, twórcy filmu chcą przypomnieć, gdzie jest ratunek dla nas i dla świata. Tym ratunkiem jest relacja z Maryją, dostępna dla każdego z nas.

- Od czterech lat jesteśmy świadkami konfliktu zbrojnego ze strony Rosji. Karol Wojtyła całe życie miał do czynienia z atakami zza wschodniej granicy: Bitwą Warszawską, drugą wojną światową, czasem okupacji, komunizmu, zamachem na swoje życie. Dziś wiele osób obawia się, co przyniesie przyszłość. Żyjemy w niepewnych czasach, a Maryja wypowiadała się o nich w uznanych przez Kościół objawieniach. Pokazujemy te proroctwa, które doskonale rozumiał Jan Paweł II. To on ujawnił III Tajemnicę Fatimską, bezpośrednio mówiącą o agresji Rosji i jej konsekwencjach. Film odkrywa zatem konkretne rozwiązania na obecne czasy, które właśnie poprzez Jana Pawła II zostawiła nam Matka Boża - przekonuje Andrzej Kocuba, operator kamery.

Warto jeszcze wspomnieć, iż film "21.37”, który nie tak dawno gościł na ekranach kin, ukazywał wydarzenia po śmierci Jana Pawła II oraz to, jak ważną postacią był dla Polaków Karol Wojtyła. - Dziś, oglądając film "Maryja. Matka papieża", możemy poznać kulisy, tajemnicę fenomenu i siły św. Jana Pawła II. Odkrywamy bowiem, że to Matka Boża była Jego ostoją i nadzieją. To Ona prowadziła go prosto w objęcia Chrystusa. Święty Jan Paweł II jest prorokiem na nasze czasy, dlatego każdy powinien zobaczyć ten film - zachęca Jan Sobierajski.

