krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Czarny Dunajec. Sceniczne emocje i niesamowite talenty

Czarny Dunajec. Sceniczne emocje i niesamowite talenty przejdź do galerii

To był dla małych aktorów dzień wielu pozytywnych wrażeń. 10 kwietnia w Czarnym Dunajcu odbyły się XXVIII Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych i Przedszkolnych "Bajkluś".

 
Uczniowie z Piekielnika na czarnodunajeckiej scenie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Komisja artystyczna w składzie: Jadwiga Sajdak (nauczycielka), Cezary Skrocki i Kamil Joński (aktorzy) obejrzała kilka fantastycznych spektakli, doceniając przy tym bardzo wysoki poziom występów oraz ogrom pracy włożony w każde przedstawienie.

W kategorii "przedszkola" wyróżnienie otrzymał zespół teatralny Małe Orlęta ze Szkoły Podstawowej za przedstawienie pt. "Złota kaczka". W kategorii klas I-III pierwszą nagrodę przyznano zespołowi teatralnemu Rumcajsy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cichem (sztuka pt. "Dzieci z Bullerbyn"). Wyróżniono też zespół teatralny Krokusiki z SP Podszkle (sztuka pt. "Jaś i Małgosia") oraz zespół teatralny Klasa IIB z SP Piekielnik (sztuka pt. "Jacek i Placek").

W kategorii klas IV-VI pierwszą nagrodę zdobył zespół teatralny Trzynastka ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu (sztuka pt. "Co siedzi w głowie Czerwonego Kapturka?").

Nagrodę zbiorową aktorską zajął zespół teatralny Rumcajsy z SP 2 w Cichem. Jury przyznało także nagrodę indywidualną Łukaszowi Jurczasiakowi za rolę Jasia z zespołu teatralnego Krokusiki z SP Podszkle.

Jury rekomendowało do eliminacji powiatowych w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu zespół teatralny Rumcajsy z SP 2 w Cichem i zespół teatralny Trzynastka z SP Odrowąż.

Dzień z Bajklusiem

Foto Gość DODANE 11.04.2026 AKTUALIZACJA 11.04.2026

Dzień z Bajklusiem

​10 kwietnia na scenie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu odbyły się XXVIII Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych i Przedszkolnych "Bajkluś".  

publikacja 11.04.2026 07:05

