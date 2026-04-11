Podczas wernisażu Piotr Gąsienica z Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu podkreślił, że formy instalacji przestrzennych symbolizują kluczowe wątki myśli ks. prof. Józefa Tischnera. - To jest jego zaproszenie dla nas, byśmy weszli w interakcję, refleksję i przeżyli osobiste doświadczenie. Zachęca nas do tego także tytuł wystawy "Tischner - doświadczenie 2025". Ekspozycja jest próbą uchwycenia obecności i znaczenia polskiego filozofa 25 lat po jego śmierci - mówił.

Wybrane artefakty wystawy angażują widzów również na poziomie animacji i działania, odzwierciedlając Tischnerowską ideę dialogu oraz budowania wspólnoty. Multimedialne rozwiązania pozwalają doświadczyć obecności ks. Tischnera - usłyszeć jego głos, poznać charakterystyczną gestykulację, uśmiech, melodię wypowiedzi, a także wątki biograficzne i obecność w kulturze popularnej, w serialach czy w utworach muzycznych.

Nie brakuje też elementów związanych z góralszczyzną, stąd odwiedzający wystawę mogą wejść do bacówki, gdzie zostały umieszczone m.in. narty i plecak należące do ks. prof. Tischnera. On też przemawia do widzów, którzy mogą sobie otworzyć jeden z fragmentów programu telewizyjnego, gdzie występuje ksiądz profesor.

W wernisażu wystawy "Tischner - doświadczenie 2025" wzięli udział m.in. Kazimierz Tischner, brat księdza profesora, i inni członkowie rodziny Tischnerów, członkowie Zarządu Głównego Związku Podhalan na czele z jego prezesem Julianem Kowalczykiem, ks. prof. Robert Nęcek, prof. Stanisław Hodorowicz, prof. Stanisława Trebunia-Staszel, władze samorządowe, m.in. burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Ekspozycja będzie czynna do 18 maja w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Zwiedzanie możliwe jest od poniedziałku do środy w godz. 8-18, natomiast w czwartki i piątki - od 8.00 do 16.00. Dodatkowo istnieje możliwość zwiedzania w trakcie wydarzeń, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wystawa "Tischner - doświadczenie 2025" została zorganizowana z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" przy wsparciu miasta stołecznego Warszawa, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Uniwersytetu SWPS z okazji Roku ks. prof. Józefa Tischnera. Dotychczas ekspozycja była prezentowana m.in. w Warszawie (w Senacie RP oraz w Pałacu Kultury i Nauki), Krakowie i Łodzi.