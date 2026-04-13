W homilii zaznaczył on, że Niedziela Miłosierdzia Bożego to nie jest zwykła niedziela. - To dzień, w którym Kościół mówi nam: najważniejszym słowem Boga wobec człowieka nie jest sąd, nie jest potępienie, nie jest wyrzut, ale miłosierdzie - stwierdził.

Odnosząc się do ewangelicznego obrazu apostołów zamkniętych w obawie przed światem, zauważył, że także wielu młodych nosi dziś w sobie zamknięte drzwi. - Zamknięte przed Bogiem, bo coś w wierze przestało działać. Zamknięte przed ludźmi, bo ktoś zranił. Zamknięte przed sobą, bo trudno zaakceptować własne słabości. Zamknięte przed przyszłością, bo świat nie daje stabilności i pewności jutra. I właśnie w taką przestrzeń przychodzi Jezus, który nie czeka aż „sam się ogarniesz” czy twoje życie będzie uporządkowane - przekonywał biskup.

Dodał, że pierwsze słowa, które słyszą apostołowie od Zmartwychwstałego to „Pokój wam”. - Nie wyrzut, nie pretensja, nie rozliczenie. Pokój. To jest miłosierdzie - miłość, która jest większa niż twoja słabość - podkreślił. Bp Chrząszcz nawiązał też do postawy niewiernego Tomasza, stwierdzając, że Miłosierdzia Boga obejmuje także ludzkie wątpliwości. - Jeśli masz pytania, kryzysy, chwile ciemności, to nie znaczy, że jesteś gorszy. To znaczy, że jesteś w drodze. A droga wiary często prowadzi przez pytania - wyjaśnił.

Przypomniał jednocześnie, że miłosierdzie nie jest tylko po to, by poczuć się lepiej. - Ono cię posyła. Świat, w którym żyjecie, często jest światem bezlitosnym. Łatwo się ocenia, łatwo skreśla, łatwo hejtować. Tymczasem chrześcijanin jest wezwany, by być znakiem miłosierdzia. To znaczy nie przekreślać człowieka. To znaczy dawać drugą szansę. To znaczy umieć przebaczyć. To znaczy mieć odwagę kochać, nawet jeśli to kosztuje - głosił.

Na zakończenie zachęcił młodych do tego, by w Łagiewnikach otworzyli Chrystusowi drzwi swoich serc. - Pozwól Mu wejść w twoje lęki, w twoje grzechy, w twoje niepewności. Przyjmij Jego pokój. A potem stań się dla kogoś znakiem miłosierdzia. Bo świat nie potrzebuje tylko ludzi sukcesu. Potrzebuje ludzi miłosierdzia. Bo Boże Miłosierdzie nie jest teorią. Jest siłą, która podnosi. Jest światłem w ciemności. Jest nadzieją, która nie zawodzi - powiedział na zakończenie bp Chrząszcz.