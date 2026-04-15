Msza św. pogrzebowa odbyła się w kościele w parafialnym w Maruszynie. Eucharystii przewodniczył ks. Adam Biłka, proboszcz ze Skrzypnego. Zmarłą wspomniał proboszcz ks. Tomasz Grzesiak. - Jezus nie obiecywał nam, ile lat będziemy żyli. Iwona była z nami 38 lat. Oczekiwaliśmy, że będzie dalej z dziećmi, rodziną, uczniami, przyjaciółmi, będzie wciąż pomagać. Ale Stwórca miał inne plany, musimy je przyjąć, Iwona jest błogosławiona już teraz w Panu - mówił ks. Grzesiak. - Ważne, że przyszliśmy do kościoła, wyrażamy swój wielki ból, a może i sprzeciw, nie rozumiemy, przeżywamy jakiś może bunt. Ale Jezus właśnie nas zaprasza do siebie, jak zapraszał apostołów, by zrozumieli. On dzielił się z nimi chlebem, dzieli się z nami. Z Jezusem nie będziemy sierotami! - mówił duchowny.

Podczas Eucharystii grała kapela regionalna, przybyły liczne delegacje z pocztami sztandarowymi różnych organizacji i instytucji, z którymi związana była Iwona Jarząbek-Wilkus, m.in. strażacy z OSP, szkoły.

W ostatnich latach życia zmarła była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sierockiem w gminie Biały Dunajec. Przedstawiciel tej placówki zaznaczył w przemówieniu pod koniec Mszy św., że "śp. Iwona zostanie w tych wszystkich pięknych rzeczach, które dzięki niej się wydarzyły. W sercach i pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców”.

- Jako społeczność Szkoły Podstawowej imienia Świętego Brata Alberta w Sierockiem żegnamy wspaniałego człowieka, dobrego dyrektora i oddanego nauczyciela. Troska o dobro ucznia i drugiego człowieka towarzyszyła śp. Iwonie każdego dnia pracy zawodowej. Iwona była kimś, kto wierzył w sens edukacji. W swojej pracy nie ograniczała się do programów i podręczników. Widziała w każdym uczniu potencjał, który należy odkryć, pielęgnować i wspierać. Bycie nauczycielem nie było dla niej zawodem. To była misja. Powołanie, które realizowała każdego dnia - w klasie, na korytarzu, w gabinecie, w rozmowie, w spojrzeniu. Widziała więcej, słyszała więcej, rozumiała więcej. Potrafiła dostrzec to, czego inni czasem nie zauważali - cichy smutek ucznia, niepewność, potrzebę wsparcia - mówił przedstawiciel SP Sierockie.

- Jako dyrektor nie stała ponad ludźmi - była obok nich. Razem z nauczycielami, młodzieżą i rodzicami. Tworzyła środowisko oparte na relacji i wzajemnym szacunku. Szkołę, w której każdy miał swoje miejsce. Kiedy zaś mówiła o pomaganiu - nie były to tylko słowa. Wolontariat był Jej sercem. Uczyła młodych ludzi, że człowieczeństwo mierzy się tym, ile dobra jesteśmy w stanie dać innym. Dostrzegała potrzebujących, organizowała pomoc, inspirowała. Pokazywała, że nawet w małych gestach jest wielka siła. Przyjęte przez nią motto "Góry sięgają chmury" znalazło odzwierciedlenie w Jej życiu. Zostawiła po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Zostawiła ludzi, którzy dzięki Niej stali się lepsi. To jest Jej najpiękniejsze dzieło - mówił ze wzruszeniem przedstawiciel SP Sierockie.

W ostatnim pożegnaniu Iwony Jarząbek-Wilkus wzięła udział - oprócz najbliższej rodziny - bardzo liczna społeczność Maruszyny i okolicznych miejscowości. Przybyli jej koledzy z placówek, w których pracowała. Obecni byli przedstawiciele różnych instytucji i samorządów z miasta i gminy Czarny Dunajec, gminy Biały Dunajec, gminy Szaflary, powiatu nowotarskiego, powiatu tatrzańskiego.

Wierni zamówili setki Mszy św. w intencji zmarłej, ich odczytanie zajęło ks. Tomaszowi Grzesiakowi kilkanaście minut.

Trumna z ciałem śp. Iwony Jarząbek-Wilkus z kościoła na cmentarz została przewieziona zaprzęgiem konnym. W kondukcie jego uczestnicy nieśli wiele wieńców i wiązanek kwiatów.

Iwona Jarząbek-Wilkus zmarła w wieku 38 lat, po ciężkiej chorobie. Pozostawiła dwoje dzieci - Kornelię i Błażeja, męża - Rafała Wilkusa, sołtysa Maruszyny, radnego gminy Szaflary i dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.