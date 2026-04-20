300 lat karmelitanek bosych na Wesołej

Jak zaznaczył Jarosław Dudała, jeden z uczestników, od wielu lat dziennikarz "Gościa Niedzielnego", wydarzenie miało ciekawą formę performance. - To nie jest forma popularna w Kościele. Siostry zaprosiły do współpracy zarówno zawodowych muzyków, jak i aktorów związanych z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, a także historyków, którzy przedstawili kontekst dziejowy powstania klasztoru. Z tym wszystkim współgrał też śpiew samych sióstr zakonnych - podsumował.

Zauważył też, że spotkanie miało być tzw. "aktualizacją pamięci". - To, co leżało u początków klasztoru, stało się niejako naszym udziałem. Czytanie performatywne kroniki prowadzonej przez pierwszą przeoryszę na Wesołej, czyli matkę Annę Józefę od Jezusa, przeniosło nas w pewien sposób do Krakowa w XVIII w. - wskazał J. Dudała.

Jednym z historyków, którzy przybliżyli początki karmelitanek bosych w tym miejscu, był prof. Krzysztof Ożóg z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Ten klasztorjest wyjątkowy, bo w XVIII i XIX w. skasowano na terenach polskich prawie wszystkie klasztory karmelitanek bosych, a ostał się tylko ten jeden i stał się dla nich wyraźną ostoją - podkreślił.

"Ponawiam deklaracyę moją na wyjezdnym daną całemu świątobliwemu Zgromadzeniu Waszmość Państwa, względem fundacyi drugiego klasztoru przy Krakowie, byle tylko Bóg Najwyższy pozwolił mi i pobłogosławił. Mam zaś mocną ufność w świątobliwych modlitwach Waszmość Państwa, że pobłogosławi" - odczytano słowa Jana Szembeka z 1707 r., który wraz z żoną Ewą z Leszczyńskich był fundatorem klasztoru.

Dopełnieniem fragmentów z kroniki był śpiew chóralny tak karmelitanek, jak i ich przyjaciół. Zebrani usłyszeli m.in. "Chryste, Dniu Naszej Światłości", "Nieście chwałę mocarze" czy "Kwiecie Karmelu".

Wydarzenie zatytułowane "Za życie świata" odbyło się w krakowskim kościele pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża i było jednym z elementów trwających obchodów 300-lecia klasztoru na Wesołej.

Na zaproszenie wspólnoty karmelitanek bosych z Wesołej za przygotowanie i realizację programu odpowiedzialni byli m.in.Bolesław Brzozowski, Halina Dudała, Marek Kluza, Mirosław Lenart, Krzysztof Ożóg, Maciej Tworek.

26 lipca 1725 r. cztery karmelitanki bose w uroczystej procesji przejechały z klasztoru przy ul. Grodzkiej w Krakowie, żeby zamieszkać w nowo powstałym klasztorze na przedmieściu Wesoła. Od tamtej pory nieprzerwanie toczy się tam życie modlitwy.