Niepołomice. Konferencja "Wiara w dobie sekularyzacji"

W tym roku w centrum zainteresowań uczestników konferencji będzie ludzkie ciało. - Będziemy rozważać zagadnienie wspaniałego projektu, który odzwierciedla człowiek. Tytuł konferencji "Człowiek - »naga małpa« czy »cudowne stworzenie«"? nawiązuje do ewolucjonistycznego przekonania, że człowiek to nic innego jak jeden z gatunków małp, różniący się jedynie tym, że nie ma sierści. Prelegenci - znakomici eksperci w swoich dziedzinach - stawiają sobie za cel podważenie tego przekonania. Wskażą na unikatowość ludzkiego organizmu - mówi dr hab. Michał Chaberek OP.

Do Niepołomic przyjedzie amerykański neurochirurg Michael Egnor i przedstawi dowody naukowe na to, że ludzka świadomość nie jest redukowalna do mózgu. Inżynier i biolog Stuart Burgess z Wielkiej Brytanii pokaże, jak mechanika ludzkich stawów wskazuje na wyrafinowany projekt obecny w ludzkim ciele. Z kolei filozof John West wyjaśni, w jaki sposób darwinistyczne idee ewolucyjne negatywnie wpłynęły na rozwój zachodnich społeczeństw i wskaże drogę wyjścia z obecnego kryzysu kulturowego. Z kolei dr hab. Chaberek wyjaśni, jak należy rozumieć biblijny opis stworzenia człowieka i co Kościół mówi dzisiaj na temat pochodzenia człowieka.

Na konferencję, która potrwa 29 i 30 maja na Zamku w Niepołomicach koło Krakowa, można rejestrować się na stronie www.wiarainauka.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.