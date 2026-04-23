Kasprowy Wierch. Modlitwa za dzieci z kard. Rysiem

Od początku inicjatorem i organizatorem Spotkań Przyjaciół Kasprowego Wierchu był filantrop, społecznik i przedsiębiorca Rafał Sonik. - Można powiedzieć, że Przyjaciele Kasprowego Wierchu osiągnęli właśnie pełnoletność. Nasze spotkania pozwalają pamiętać o ludziach, którzy wpisali się w historię i kulturę Podhala - czy to sportową, czy społeczną. Przez lata te spotkania miały wyjątkowy charakter, a wśród uczestników pojawiali się wyjątkowi goście - zaznacza Rafał Sonik.

Jednym z ważnych punktów Spotkań Przyjaciół Kasprowego Wierchu jest uroczysta Msza św. przy ołtarzu polowym, złożonym m.in. z dawnych nart. Eucharystii w tym roku będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, który jeszcze jako biskup uczestniczył dwukrotnie w poprzednich Spotkaniach Przyjaciół Kasprowego Wierchu. Hierarcha Mszę św. odprawi w intencji dzieci - naszej nadziei i przyszłości. - Będziemy mówić o nich w kontekście zagrożeń współczesnego świata, jak i problemów demograficznych. Historie, które trwają i są opowiadane podczas spotkań na "Świętej Górze" trzeba przecież komuś przekazać, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się tą piękną tradycją - zaznacza Rafał Sonik.

Spotkanie Przyjaciół Kasprowego Wierchu zaplanowano w tym roku wyjątkowo w sobotę, 25 kwietnia. Msza św. rozpocznie się o 13:00, a wcześniej tradycyjne pokazy zdjęć i występy zespołów góralskich. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Czysta Polska. Partnerami zostali Tatrzański Park Narodowy i Polskie Koleje Linowe.

Spotkania zaczęto organizować od 2007 roku, kiedy to na Kasprowy Wierch zaczęła kursować nowa kolejka, zastępując tę, która funkcjonowała od 1935 roku. - Nasza grupa przyjaciół, od młodzieńczych lat jeżdżąca tu na nartach, postanowiła pożegnać poprzednią kolejkę w sposób symboliczny. I tak stworzyliśmy wydarzenie, które z jednej strony jest okazją do religijnej zadumy i wspólnej modlitwy, a z drugiej spotkaniem ludzi gór - przestrzenią do opowiadania, rozmów i serdeczności - podkreśla R. Sonik. - Zawsze zależy nam na tym, by relacje między ludźmi wszędzie były tak piękne, ja te na Kasprowym - dopowiada filantrop.

Spotkania odbywają się zawsze pod hasłem "Bliżej nieba, bliżej siebie”. Stałymi elementami stały się występy zespołów góralskich oraz wykłady Wojciecha Szatkowskiego dotyczące historii narciarstwa.

Co roku na szycie odczytywany jest list do uczestników od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 roku w liturgii uczestniczył osobiście prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną. W późniejszych latach, po zakończonej kadencji, gościł tam jeszcze dwukrotnie.

Tradycją Spotkań na Kasprowym Wierchu stało się również wybieranie intencji, w której co roku modlą się zebrani. Msze oraz wspomniane intencje nabrały szczególnego znaczenia w 2022 roku, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Pośród tatrzańskich szczytów niosły się wówczas słowa wsparcia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, a liturgia odbyła się w dwóch językach i połączyła społeczność polsko-ukraińską. Symbolicznie, ponad góry wzbiły się wówczas białe gołębie, wypuszczone na zakończenie spotkania.

Wśród duchownych, którzy odprawiali Msze św. na Kasprowym Wierchu był, m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Marek Jędraszewski.