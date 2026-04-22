W finale znalazły się trzyosobowe i dwuosobowe drużyny oraz indywidualni reprezentanci ze szkół w: Bełchatowie, Białymstoku, Błażowej, Chojniku, Jabłonce Kościelnej, Kolbuszowej, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Lusinie, Naramie, Pagorzynie, Radziemicach, Szczytnikach, Tarnowie i Zdrochcu. W tym roku konkurs, organizowany przez parafię katedralną i Zarząd Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, odbywał się pod hasłem "Chrzest Polski - Chrzest Litwy".

Uczestnicy finału odpowiadali w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na Podzamczu na pytania dotyczące św. Jadwigi Królowej i jej epoki, dziejów dynastii Jagiellonów i katedry wawelskiej, a także chrztów Polski i Litwy. - Pytano na przykład, jak miał na imię dziadek Jagiełły (Gedymin) oraz jaką ziemię odzyskała dla Polski królowa Jadwiga (Ruś Halicką). Były także krzyżówki i "rozsypanki", gdzie dopasowywano nazwy i pojęcia dotyczące chrztu Polski i Litwy. Trzeba było też uruchomić wyobraźnię, aby z rozsypanych puzzli ułożyć reprodukcję obrazu "Chrzest Litwy" Władysława Ciesielskiego - mówi Stanisława Buczek, prezes Zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej. W katedrze odbyła się z kolei konkursowa gra terenowa. - W konkursie stosuje się bardzo oryginalny system identyfikacji drużyn. Każda z nich w trakcie rejestracji losowała jeden ze średniowiecznych herbów, np. Belina, Gryf, Leliwa, Nowina, Kotwica, Rawicz, Nałęcz, Jastrzębiec, Junosza, Starykoń, Topór, Zadora. Potem identyfikowała się wyłącznie wylosowanym herbem i osoby poprawiające pytania nie wiedziały, kto się za nim kryje. Jesteśmy wdzięczni parafii katedralnej i seminarium duchownemu za niezawodne wsparcie organizacyjne - dodaje S. Buczek.

Po raz trzeci w zmaganiach konkursowych wzięła udział trzyosobowa drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w województwie podkarpackim. - Dla mnie przygotowania drużyny i przyjazd do Krakowa to okazja do powrotu do przeszłości i pójścia śladami z dawnych lat. Studiowałam bowiem niegdyś historię na Uniwersytecie Jagiellońskim - mówi Barbara Górka-Starzec, nauczycielka historii w ZST w Kolbuszowej, opiekunka drużyny. Po raz pierwszy w konkursie wzięli udział drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz reprezentant Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej na Podlasiu.

Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca w katedrze na Wawelu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół św. Jadwigi Królowej, w dniu liturgicznego wspomnienia świętej monarchini. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach szkół średnich i podstawowych otrzymają Złote, Srebrne i Brązowe Lilie Andegaweńskie. Zwycięska drużyna w kategorii szkół średnich otrzyma z rąk rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II trzy indeksy tej uczelni, umożliwiające studiowanie na wybranym kierunku (z wyjątkiem muzykologii). Laureaci będą mogli także otrzymać indeksy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnicy uroczystości złożą hołd św. Jadwidze Królowej.